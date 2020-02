Birdbox. Il rifugio di design sui fiordi norvegesi

Lo studio di design Livit ha creato una serie di piccoli rifugi panoramici con vista sui fiordi e le montagne norvegesi.

Con un design minimalista e una struttura che si integra perfettamente con il paesaggio circostante, Birdbox offre ai turisti comfort e una vista mozzafiato.

Il progetto comprende una serie di moduli prefabbricati di varie dimensioni, mini e medi, caratterizzate da grande finestre e da un minimo ingombro: «volevamo creare un prodotto in grado di offrire esperienze uniche, con un impatto minimo sull’ambiente» ha commentatoTorstein Aa, co-fondatore di Livit«un esempio di architettura sostenibile, progettato con materiali di alta qualità che non necessitano di manutenzione, pensato per questi luoghi unici.»

I Birdbox saranno disponibili in diverse zone della Norvegia. Per ora, potete prenotare il vostro nel Langeland, a sud del Paese, e nella zona di Fauske, comune norvegese compreso nella contea di Nordland.