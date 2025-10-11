A Milano apre la Galleria Radar, nuovo spazio guidato da tre giovani galleristi

All’indirizzo di via Plinio 11, nel cuore pulsante di quello che sta diventando il nuovo quartiere dell’arte milanese, apre le porte la Galleria Radar, nata dall’incontro di tre ex galleristi che hanno deciso di dare forma alla propria idea di spazio espositivo. Sono Stefano De Gregori, Anna Polesello, ed Edoardo Pontecorvi i tre fondatori che hanno inaugurato il primo ottobre il loro spazio d’incontro dove, tra le pareti bianche dell’unica sala, si raccolgono le nuove generazioni artistiche (e non) dell’arte contemporanea.

Le mostre saranno organizzate come «Piccoli dizionari del linguaggio artistico attuale», con uno spazio alla narrazione personale. Un particolare, questo, che traccia una ricerca ben precisa tra gli artisti ospiti della galleria, che riempiranno le sue mura con un fitto programma espositivo per il 2025-2026.

La prima mostra è Trough skin and bones di Clavis Bataille (Parigi, 1955), in corso fino al 22 novembre 2025, con la quale la Radar si mostra per la prima volta con alcune opere inedite del creativo parigino. Bataille non è un nome nuovo nello scenario europeo, i suoi lavori sono stati esposti in occasione di mostre quali Lafayette Anticipations ed ExoExo, dove si è fatto conoscere per il suo studio dei processi di coabitazione, estraniamento, disciplina e disordine, con una pratica artistica che spazia dal dipinto alla scultura, senza tralasciare la fotografia e le installazioni.

I quadri accolgono il pubblico all’entrata della mostra, dove in un bianco e nero lineare, si traccia uno spazio omogeneo, colmo di vuoti e silenzi. Ricordano i segni grafici che compaiono sulle mura spoglie di palazzi in costruzione, a rappresentare l’organo di uno spazio nudo. Non a caso la linea è la parola dell’artista che dialoga con l’occhio del suo pubblico servendosi di uno spazio raccolto ed intimo come quello della galleria.

Dimensioni ridotte ma proporzionate a quelle delle opere esposte, come l’installazione metallica fatta di due strutture tubolari che convergono su una micro scultura riproducente il volto di un bambino piangente. Il suo lamento sembra scomparire, rimpicciolendosi, divenendo silenzio, proprio come le linee delle opere precedenti dove vi è un uso quasi liquido del metallo. Su quest’ultimo si costruisce l’intera narrazione espositiva che fa della materia industriale per eccellenza il simbolo di configurazioni e strutture diverse. In entrambi i quadri e l’installazione, il metallo si pone a guida dell’uomo per la scoperta di nuovi spazi, da qui anche i corrimani rossi che si incontrano nella visita, dove non vi è un confine al movimento ma solo guide esterne che lo agevolano.

Dall’industria all’arte, la materia di Bataille è estensione dell’uomo, il braccio meccanico che gli fa spazio nella scoperta di sé e di quello che gli vive vicino, una forma di incontro tra l’uomo e lo spazio che si definisce in una spontaneità meccanica, quasi scientifica.

La Radar è uno dei modelli di “art meeting” che ora definiremmo funzionali alla sopravvivenza dell’arte. A quella che si nasconde in un tessuto complesso fatto di manualità e progettualità e che lascia spazio all’espressione autentica di un’arte senza tornaconti e che, al contrario, guarda all’espressività umana, alle sue potenzialità e le valorizza con forme inedite.