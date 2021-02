A Padova, apre l’archivio storico della Francis Bacon Collection

Sarà presentato sabato, 20 febbraio, negli spazi della MAG – More than an Art Gallery di Padova, l’archivio storico della Francis Bacon Collection, collezione di disegni donata dal grande artista irlandese all’amico Cristiano Lovatelli Ravarino, tra il 1977 e il 1992. Nell’archivio storico saranno conservati, oltre a documenti cartacei e digitali della Francis Bacon Collection, anche una sezione bibliografica e un importante nucleo di opere su carta del maestro della pittura contemporanea, già esposte in mostre e sedi museali in tutto il mondo. Per l’occasione, verrà inaugurata un’esposizione permanente di 20 disegni di Francis Bacon.

La Francis Bacon Collection e l’importanza delle opere su carta

Nel corso dell’inaugurazione alla MAG di Padova, Serena Baccaglini, direttrice del comitato scientifico della Francis Bacon Collection, e Umberto Guerini, memoria storica della collezione, presenteranno il primo volume del catalogo ragionato della Francis Bacon Collection, pubblicato da Scripta Maneant. Curato da Edward Lucie Smith con testi di Fernando Castro, amico storico dell’artista, e di Baccaglini, il libro sarà specificamente dedicato al periodo compreso tra il 1977 e il 1992, con un focus sulle opere su carta di Bacon.

«Nelle opere su carta tenute nascoste ai suoi mercanti ma regalate ai suoi amici, quali Paul Danquha, Stephen Spendr, Brian Hayhow, Cristiano Lovatelli Ravarino e altri, si trovano crocifissioni, papi, ritratti ed autoritratti: tutti i soggetti dipinti da Francis Bacon nel corso della sua lunga vita da artista», ha spiegato Baccaglini.

«Bacon è pittore plastico che con la carta sconfina nella scultura ritagliando ed incollando, anche componendo la figura, come faceva Picasso con i suoi “dessin decoupè”, un genere che il maestro spagnolo aveva ripreso in età più avanzata (la storia si ripete) per approntare scenografie cinematografiche o modelli per la realizzazione di grandi sculture.

Dalla plasticità dei fogli disegnati al ritaglio delle figure delineate ed incollate su carta e cartoncino il passo è breve», come scrisse Maria Letizia Paoletti, autrice di una serie di studi sulle opere su carta di Francis Bacon, con riferimento, in particolare, ai “disegni italiani”.

Gli Informali italiani e l’art fund

Inoltre, fino al 31 marzo, sarà esposta anche una selezione di 21 capolavori realizzati, tra gli anni Trenta e Settanta del secolo scorso, dai più influenti esponenti della pittura e dell’Arte Informale in Italia, tra i quali Getulio Alviani, Corrado Cagli, Enzo Mari, Bruno Munari, Grazia Varisco, Luigi Veronesi, provenienti dalla Fondazione VAF, che può annoverare una delle più ampie collezioni d’arte contemporanea italiana, di proprietà dell’imprenditore tedesco Walter Volker Feierabend. «La mostra che ho pensato per gli spazi di MAG rappresenta una selezione della vastissima raccolta d’arte italiana della VAF Stiftung, da me fondata, che annovera 2200 opere esclusivamente di artisti italiani», ha spiegato Feirabend.

Durante la presentazione, Claudio Furio Colombo, fondatore della società di advisory Colombo&Partners, illustrerà il fondo di investimento dedicato alla valorizzazione di un nucleo di opere della Francis Bacon Collection.