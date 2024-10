Quanti passaggi di stato e di pensiero sono necessari per raggiungere una forma che possa essere considerata ideale? In che modo e attraverso quali strumenti la materia deve essere modellata, per superare l’apparente paradosso tra natura e artificio – che oggi è diventato così urgente nella cronaca con il nome di “sostenibilità” – e arrivare a quell’equilibrio armonico che si chiama arte? Sono le questioni intorno alle quali lavora Artificio naturale, l’opera di Paolo Icaro acquisita dal Comune di Fabriano per la Pinacoteca Civica Bruno Molajoli. Il progetto, curato da Marcello Smarrelli, è promosso in collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli e si inserisce nel contesto del PAC 2022-2023, Piano per l’Arte Contemporanea del Ministero della Cultura. La presentazione dell’acquisizione si terrà il 12 ottobre, in occasione della 20ma Giornata del Contemporaneo promossa dalla rete dei musei AMACI.

Paolo Icaro, nato a Torino nel 1936, è una figura chiave della scultura italiana dal secondo dopoguerra. Sin dagli anni Sessanta, ha esplorato i confini tra materia, forma e spazio, avvicinandosi inizialmente all’Arte Povera per poi sviluppare una propria poetica personale. Utilizzando materiali come gesso, cemento, legno e carta, Icaro si è concentrato sulla relazione fisica e concettuale tra corpo e spazio. Attraverso le sue opere, l’artista riflette sul processo di trasformazione della materia, dove l’azione diventa un modo per interrogare la realtà e la percezione. La sua lunga carriera lo ha visto protagonista in mostre internazionali e le sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.

Realizzata nel 2011, Artificio naturale riflette perfettamente l’approccio di Icaro alla scultura. Composta da cinque massi di pietra disposti a terra, l’installazione gioca sulla tensione tra naturale e artificiale. I massi, scolpiti in pietra di Matraia attraverso un complesso processo che ha incluso l’uso di modelli in argilla e successivamente in gesso e cemento, sono frutto di una trasformazione che riproduce l’azione della natura ma con una sensibilità artistica. Pur mantenendo una forma comune, ogni pietra acquisisce un’identità distinta grazie al modo in cui è collocata nello spazio. «Il marmo diventa “artificio”, nello scontro-confronto tra materia e materialità. Non è illusione, ma trasformazione, un “artificio naturale” che permette di ascoltare la memoria del materiale», chiarisce Icaro.

Marcello Smarrelli sottolinea come l’opera sia in costante dialogo con il contesto che la ospita. La Pinacoteca Civica, situata all’interno dell’ex Ospedale di Santa Maria del Buon Gesù, fonde storia e contemporaneità, creando un ponte tra architettura e natura. I giardini che circondano il museo e la struttura dell’edificio, con la nuova ala in legno e vetro, partecipano al gioco dialettico tra naturale e artificiale che è alla base del lavoro di Icaro.

La presentazione di Artificio naturale segna un passo significativo per la Pinacoteca di Fabriano, come evidenziato dall’Assessore alla Bellezza, Maura Nataloni: «L’acquisizione di questa scultura arricchisce il nostro patrimonio artistico e rappresenta un segnale forte della volontà del Comune di investire nel contemporaneo. Grazie al bando ministeriale e alla collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli, siamo in grado di ampliare il dialogo tra le epoche all’interno della nostra collezione».

L’inaugurazione dell’opera si inserisce in una serie di iniziative che comprendono laboratori didattici per bambini e una pubblicazione con testi critici di Marcello Smarrelli e Simone Ciglia. La giornata del 12 ottobre vedrà un open day alla Pinacoteca Civica, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire sia la nuova acquisizione che la collezione permanente, in un percorso che abbraccia diverse epoche e stili.