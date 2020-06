Banksy per Floyd: una bandiera americana che inizia a bruciare

Sul suo acconut Instagram, con l’immagine profilo completamente nera, Banksy ha da poco pubblicato tre scatti con un nuovo lavoro dedicato a George Floyd, che però non viene esplicitamente nominato, e alle proteste in corso negli Stati Uniti. Un post che ha ricebuto quasi 10mila commenti in meno di tre ore.

Tre immagini: un dettaglio, l’opera intera e un testo. Nell’opera si vedono una fotografia incorniciata di un’ombra nera accigliata, circaondata da alcune candele commemorative spente e slo una accesa, che con la propria fiamma sta appiccando fuoco a un lembo della bandiera americana appesa.

Il messaggio che accompagna l’opera

Nella terza immagine Banksy posta questo suo pensiero:

«All’inizio ho pensato che avrei solo dovuto tacere e ascoltare la gente di colore sull’argomento. Ma perché dovrei fare questo? Questo non è un problema loro. È mio. Le persone di colore stanno venendo meno al sistema. Il sistema bianco. Come un tubo rotto che inonda l’appartamento delle persone che vivono al piano di sotto. Questo sistema viziato sta redendo la loro vita una sofferenza, ma non è compito loro aggiustare tutto ciò. Loro non possono, nessuno li lascerà entrare nell’appartamento al piano di sopra. Questo è un problema “bianco”. E se i bianchi non lo risolvono, qualcuno dovrà andare di sopra e dare un calcio alla porta».