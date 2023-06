BienNolo 2023 a Milano, un invito a scoprire l’arte: ecco il programma

Interventi artistici, esposizioni ma anche altre iniziative culturali, sociali ed educative: dal 2 all’11 giugno 2023, torna per la terza edizione BienNolo, la biennale d’arte contemporanea fortemente radicata sul territorio del quartiere NoLo, a Milano, e con un respiro aperto verso le altre culture. La manifestazione, promossa dall’omonima associazione, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano e con la partnership di Trenord e RETI, sarà curata da Giacinto di Pietrantonio e invita letteralmente ad alzarsi. “Talitha kum” è infatti il titolo, una frase che in lingua aramaica significa “Alzati, fanciulla”, tratta dal passaggio del Vangelo secondo Marco nel quale si descrive l’episodio della resurrezione della figlia di Giairo. In questo caso, la “resurrezione” biblica è tutta spirituale, una esortazione ad abbandonare l’apatia della quotidianità, per scoprire ciò che ci circonda attraverso l’arte contemporanea.

«Talitha Kum, alzati, fanciulla: qui a dirlo è l’arte», ha spiegato il curatore, Giacinto di Pietrantonio. «Questa esortazione è rivolta sia al singolo che alla società…Thalitha Kum: l’arte libera e la libertà d’espressione sono da sempre, in maniera diretta o indiretta, un mezzo per indurre le persone e la società ad agire criticamente. La scelta degli artisti di questa edizione di BienNolo è conseguente al tema della mostra, in quanto trovo nelle loro opere la capacità diversa di sollecitare le nostre coscienze critiche, il nostro essere diversamente al e con il mondo».

BienNolo 2023, una manifestazione radicata e dinamica

I vari progetti che animeranno il programma di BienNolo coinvolgeranno le sedi di Mosso Milano, dove si colloca il padiglione principale, Munimor e Spazio Hasita, un triangolo nella zona a nord di Loreto, in un distretto urbano ad alto livello di integrazione sociale ed etnica. «BienNoLo è una delle preziose iniziative culturali fortemente radicate nel tessuto cittadino che attraverso gli artisti contemporanei indaga gli importanti cambiamenti socio-culturali della nostra epoca», ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi. «Eventi culturali come questo, capaci di trasformare quartieri e dare vita ad ambienti stimolanti e inclusivi, che favoriscono integrazione e partecipazione dei cittadini, risultano fondamentali in un’ottica più ampia di diffusione capillare della cultura in tutti i quartieri della città».

Al concetto del radicamento dinamico, espresso dal sociologo francese Michel Maffesoli, fa riferimento Carlo Vanoni, presidente di Associazione BienNoLo, «Un profondo radicamento territoriale nel quartiere di NoLo da cui prende il nome e, al contempo, un viaggio nell’altrove attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea. Per questo mi piace definire BienNoLo una biennale “quartierale”, marcando la differenza con le tante biennali internazionali». Una Biennale dunque come luogo da abitare e da attraversare per la comunità, per la coesione sociale, per la conoscenza delle culture altre. «Da qui la scelta di portare BienNoLo in quello che è, forse, il luogo simbolo più bello del processo di integrazione culturale in corso a NoLo, il parco Trotter in cui si trova un istituto comprensivo in cui studiano ragazzi per gran parte con background migratorio».

Gli artisti di BienNolo 2023

Padiglione principale della mostra, che sarà scandita su tre sedi, sarà dunque la sede di Mosso Milano, immersa nel cuore verde del quartiere all’interno del Parco Trotter. Accompagnata da un ricco programma di iniziative destinate ai suoi abitanti. In continuità con le precedenti edizioni di BienNoLo, “Talitha kum” pone in dialogo diverse generazioni di artisti particolarmente legati al territorio milanese. Ai nomi che hanno segnato la storia dell’arte italiana del secolo scorso, come Gino De Dominicis, si affiancano quelli di maestri e artisti che hanno frequentato le aule dell’Accademia di Brera e del Politecnico di Milano, quali Alberto Garutti e Corrado Levi, fino alle grandi esperienze del design, con i cinque tavoli pensati da Enzo Mari nel 1974 in occasione della sua celebre “Proposta per un’autoprogettazione”.

Completa la terza edizione di BienNoLo l’installazione site-specific di Danilo Sciorilli, Mentre tutto va dove deve andare, concepita appositamente per le carrozze del treno Caravaggio Trenord che corre sulla linea Milano-Brescia-Verona. Nata dalla partnership tra BienNoLo e Trenord, l’opera sarà visibile ai passeggeri per tutta la durata della manifestazione e accompagnata dal racconto di una guida dedicata che ne restituirà figure e significato.

Questi tutti gli artisti coinvolti: Alberto Garutti, Alberto Guidato, Aronne Pleuteri, Carlo e Fabio Ingrassia, Corrado Levi, Danilo Sciorilli, Edoardo Piermattei, Elisa Schiavina, Emma Bozzi, Enzo Mari, Filippo La Vaccara, Filippo Riniolo, Gianni Di Rosa, Gino De Dominicis, Giulia Cotterli, Goldschmied & Chiari, Loredana Di Lillo, Loredana Galante, Luca Rossi, Margaux Bricler, Nando Crippa, OVO (Maurizio Orrico – Enrica Vulcano), Pietro Guglielmin, Sabrina D’Alessandro, Silvia Hell, Simone Berti, Verdiana Calia, Mattia Montemezzani.

Gli appuntamenti intra ed extra moenia

Ad ampliare la mostra, un calendario di incontri e appuntamenti. Tra questi, il ciclo di incontri che dal 6 al 9 giugno 2023 si terrà negli spazi della Ex Chiesetta del Parco Trotter, coinvolgendo alcune personalità dell’arte contemporanea, tra cui il curatore della manifestazione, Giacinto di Pietrantonio, il presidente del network di arte contemporanea The Blank e direttore della fiera ArtVerona, Stefano Raimondi, e la direttrice di exibart, Giulia Ronchi.

Nel corso della manifestazione, BienNoLo coinvolgerà inoltre gli Istituti Comprensivi “Paolo e Larissa Pini” (scuola speciale, scuola primaria e secondaria) e “Giacosa” (scuola primaria e secondaria), per proporvi un programma specifico di lezioni-gioco e laboratori-spettacolo gratuiti, condotto dalla professoressa Felicia Guida, dall’attrice Cristina Calì e dalla performer Loredana Galante.

In programma anche l’esperienza d’arte HABITAT – abitazioni d’artista, proposta da Studio Pace10 in occasione di BienNoLo, che il 10 e 11 giugno 2023 apre al pubblico le porte delle abitazioni private, studi, cortili e giardini degli artisti del quartiere per svelare gli habitat in cui si realizza il fare e il pensare creativo di NoLo.