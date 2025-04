Figura visionaria e radicale dell’arte italiana del Novecento, Carol Rama è una delle protagoniste dei programmi espostivi del 2025. Dopo la mostra a Villa delle Rose di Bologna, promossa dal museo MAMBO in occasione di Arte Fiera e chiusa poche settimane fa, due nuovi appuntamenti sono in calendario, tra Stati Uniti e Italia, all’Aspen Art Museum, in Colorado, e alla Fondazione Accorsi-Ometto di Torino, sua città natale. A dieci anni dalla morte, avvenuta il 25 settembre 2015, una riscoperta che riporta alla luce l’opera potente di un’artista autodidatta, già vincitrice del Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia 2003, sempre laterale rispetto ai movimenti ufficiali ma capace di attraversare lucidamente i movimenti artistici del Secondo Novecento, dall’Arte Povera all’Informale, passando per le neoavanguardie letterarie.

THE TONGUE, THE EYE, THE FOOT: la mostra di Carol Rama ad Aspen

Nell’ambito del nuovo programma AIR, dedicato alle figure apicali dell’arte contemporanea, l’Aspen Art Museum, in Colorado, presenterà, dal 6 giugno al 7 settembre 2025, un’esposizione incentrata su un nucleo di opere realizzate tra gli anni ’30 e ’70, per indagare uno dei temi ricorrenti nella poetica di Carol Rama, quello del corpo frammentato, erotico e abietto, come luogo di disobbedienza e metamorfosi. THE TONGUE, THE EYE, THE FOOT, curata da Simone Krug, segna il ritorno di Rama sulla scena museale statunitense, dopo la retrospettiva Antibodies al New Museum di New York nel 2017, a cura di Massimiliano Gioni, e la mostra all’ICA di Boston, nel 1998.

Negli acquerelli degli anni ’30 e ’40, Carol Rama esplorava un erotismo disturbante e visionario, popolato da figure femminili nude e deformate, spesso ispirate a pazienti psichiatrici. Negli anni ’60, questa poetica dell’abietto si radicalizza nei bricolage: collage di arti artificiali, occhi finti, siringhe e oggetti medici che danno vita a creature allucinate, specchio di un’umanità ferita e inquieta. In queste opere, l’occhio – singolo o molteplice – diventa simbolo di desiderio e controllo. Corpi spezzati e feticizzati, a metà tra l’umano e il mostruoso, incarnano una ribellione collettiva: sono icone psicosessuali di una libertà disperata, che sfida il rimosso e il normato con feroce lucidità.

Geniale sregolatezza: la mostra a Torino

Se la mostra di Aspen metterà in evidenza la dimensione psichica e ribelle della sua opera, a Torino la Fondazione Accorsi-Ometto aprirà le porte, dal 14 aprile 2025, a una delle più ampie retrospettive mai dedicate a Carol Rama in Italia. Intitolata Geniale sregolatezza e curata da Francesco Poli e Luca Motto, la mostra presenta circa cento opere suddivise in otto sezioni, che attraversano oltre 70 anni di produzione.

Anche in questo caso, si comincia dagli acquerelli della fine degli anni Trenta, per continuare con la produzione espressionista degli anni Quaranta e con le ricerche di inizio anni Cinquanta, che si avvicinano all’Astrattismo di matrice concreta e confluiscono nell’Informale. Si prosegue con la serie dei Bricolages – con il collage di occhi di bambola, siringhe, pietre e tappi in gomma – e con i lavori della fine degli anni Sessanta, composti da smalti, vernici nebulizzate e inserzioni di oggetti che rimandano alla condizione umana in piena Guerra Fredda.

Nelle Gomme degli anni Settanta l’artista propone quadri rinnovati con superfici monocrome bianche o nere su cui sono disposte porzioni di camere d’aria, prima del ritorno a una rinnovata figurazione, tipica degli anni Ottanta e Novanta, con mondi popolati da figure umane, angeli, animali, geometrie, prospettive fantastiche. Il percorso si conclude con le ultime elaborazioni degli anni Duemila, come la serie nata durante la crisi della “mucca pazza”.

Sempre nell’ambito della mostra alla Fondazione Accorsi-Ometto, saranno esposti anche 12 scatti fotografici dell’artista Bepi Ghiotti, che permettono di addentrarsi nell’affascinante mondo di arredi, di oggetti e di immagini della mitica casa-studio di via Napione a Torino, dove Carol Rama ha vissuto per oltre 70 anni, dando vita alle proprie opere e incontrando artisti, intellettuali, critici, galleristi, musicisti.