Il percorso espositivo tra le opere di Enzo Distinto intende essere una possibilità di capire cosa sia il post-umano, locuzione riferita alla problematizzazione del rapporto tra uomo e tecnica e tra l’uomo e l’ambiente. Tali rapporti sono infatti messi in discussione dal progresso tecnologico e dal vivere in un mondo non più locale ma globale.

Nel testo critico di Valentina Apicerni viene sottolineato come in “Memoria Remota” questi conflitti esistenziali siano posti in una prospettiva in cui la soluzione non è lo sguardo nostalgico al passato mal l’accettare di essere parte attraversata e attraversante di una rete di flussi e legami. La dimensione del passato e quella del futuro sono avvertite come poli di tensione, eppure ciò che viene privilegiato è uno sguardo appartenente al presente e orientato verso il mondo che verrà; un mondo in cui attraverso il riconoscimento della solidarietà transpecie si può giungere alla costruzione di relazioni leali non basate su gerarchie. Per fare ciò, è necessario un processo di ibridazioni con alterità animali nonché la decostruzione politica dell’individuo.

In “Memoria Remota” ciò è evidente soprattutto nelle immagini di Ascolta il grido dell’animale fantastico che custodisce la tua anima, in cui figure di animali fuoriescono dalla bocca delle persone ritratte: fotografie scattate dall’artista in Musei di Scienze Naturali riassemblate attraverso un processo di stampa a getto di inchiostro su gres. Un’altra possibilità di indagare il mondo che verrà attraverso questa prospettiva è Lo strato geologico della superficie terrestre, una collezione di detriti dell’ambiente – rami e foglie – divenuti oggetti di bronzo, elementi di una archeologia fantascientifica che simula un’estinzione già avvenuta.

Si tratta di tematiche e provocazioni che non sono nuove all’artista le cui opere tendono da sempre a proporre un’indagine sulla condizione esistenziale dell’uomo e sul suo rapporto con la natura, come evidente dall’utilizzo di materiali come asfalto, foglie e ferro.

La mostra si svolge fino al 4 febbraio 2022 negli spazi della Intragallery, un altro spazio espositivo da scoprire nella corte del palazzo in via Cavallerizza a Chiaia 57.