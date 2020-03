Hauser&Wirth, P420 e Continua: le proposte online

Continua l’esplorazione delle proposte online attiavte dalle grandi gallerie in risposta alla situazione generale: Hauser&Wirth, P420 e Galleria Continua.

La galleria ricorda l’importanza di restare in contatto nonostante le situazione e dà vita a Dispatches, una raccolta link di video, materiale realizzato appositamente per l’online, contenuti d’archivio e sguardi su progetti esterni alla galleria che vengono raccolti in una newsletter che rimanda al sito della galleria o a siti esterni.

Nella prima newsletter di Dispatches, inviata il 24 marzo, troviamo otto sezioni:

• From a Distance: Voices From Our Artists’ Home and Studios, in cui verranno condivisi messaggi, video e vario materiale da vari artisti, tra cui Ida Applebroog, Mark Bradford, George Condo, Martin Creed, Luchita Hurtado, Guillermo Kuitca, Matthew Day Jackson, Richard Jackson, Avery Singer, Anj Smith, Keith Tyson, Not Vital e molti altri.

• Con il lancio di Dispatches coincide l’apertura della mostra online, da ieri, 25 aprile, ‘Louise Bourgeois. Drawings 1947 – 2007’, in cui, oltre a una serie di disegni, è possibile trovare un video di approfondimento.

• C’è poi spazio anche per il materiale d’archivio, con materiale su Joan Mitchel presente nel catalogo che la galleria, in collaborazione con Joan Mitchell Foundation e Cheim & Read., ha realizzato nel 2007.

• Si trova anche una ricetta con una ricetta ispirata al suo video del 1992 ‘Pickleporno’, tratta dalla prima uscita di Ursula Magazine, il 23 marzo 2020, la rivista della galleria.

• Si trova poi POINTER: From Our Friends in the Digital Realm, un invito a conoscere siti, pagine e simili esterne alla galleria, come il sito del fotografo Alec Soth.

• Come conclusione viene segnalato un progetto di beneficenza con Hospital Rooms, un associazione che collabora con artisti per migliorare alcune sali di istituiti per la salute mentale e rimanda a una open call per artisti.

Con una cadenza di tre video a settimana, dal 27 marzo fino al 24 aprile sui propri canali Instagram e Facebook la galleria posterà i link per vedere video d’artista di, tra gli altri, Adelaide Cioni, Milan Grygar, Laura Grisi, Alessandra Spranzi, Goran Trbuljak e Franco Vaccari.

Ecco i primi che potrete vedere:

Ogni Mattina (2006) di Alessandra Spranzi (Milano1962, vive e lavora a Milano). «Ogni mattina, qualcosa succede fuori dalla mia finestra, di fronte a me, per me, per tutti noi, forse», sono le parole dell’arista.

L'Album di Debora (2002) di Franco Vaccari . «Il video è stato fatto utilizzando esclusivamente le fotografie tratte dagli album personali e di famiglia di una bella ragazza: Debora. Sono sempre stato affascinato dalle fotografie prodotte dagli altri, soprattutto se queste non erano state fatte con intenzioni artistiche. La mia curiosità è sollecitata da questi "depositi di senso" ancora intatti», ha dichiarato l'artista alla galleria.

The Measuring of Time (1968) di Laura Grisi (Rodi 1939- Roma 2017). Con questo video, nella collezione della GAM di Torino, ha spiegato la galleria, si può assolutamente definire la Grisi tra le figure pionieristiche dell'arte video al femminile e non solo.

Galleria Continua, oltre a proporre vari contenuti sui canali Instagram, Facebook e YouTube, ha aperto una viewing room nel sito che in questo momento prsenta una selezione di opere sul tema “Family & Home” di Shilpa Gupta, Anish Kapoor, Jorge Macchi, Ahmed Mater, Sabrina Mezzaqui, Hans Op de Beeck, Giovanni Ozzola, Michelangelo Pistoletto, Pascale Marthine Tayou e Kiki Smith.