Un contesto suggestivo e immerso nel verde a pochi chilometri da Venezia, la Fondazione Forte Marghera ospita la terza edizione di In-Edita, la residenza rivolta ad artisti e curatori under 40, sostenuta dalle gallerie Alberta Pane, Ikona e Marina Bastianello, con la segreteria organizzativa è affidata all’Associazione IKONA VENEZIA International School of Photography.

I cinque artisti coinvolti quest’anno sono Iside Calcagnile (Italia, 1993), Daniela D’Amore (Italia, 1989), Gabriele Longega (Italia, 1986), Morgane Porcheron (Francia, 1990) e Simone Scardino (Italia, 1995). Selezionati da una giuria internazionale, composta dalle galleriste Alberta Pane, Živa Kraus, Marina Bastianello, dai collezionisti francesi Huguette Bargain e Alain Thézé, dalla collezionista e fondatrice di Contemporalis Roberta Malavasi, dal curatore Alberto Restucci e dalla Consigliera Comunale Giorgia Pea.

La residenza si svolgerà tra Forte Marghera, dove gli artisti lavoreranno negli atelier del Padiglione 30 fino al 21 luglio, e l’Anda Venice Hostel, partner della residenza, che ospiterà anche alcuni appuntamenti (quali talk e performance) nel corso delle quattro settimane di permanenza degli artisti.

Quest’anno la residenza si arricchisce anche della figura di una curatrice Maria de Brito Matias (Portogallo, 1996) che sta seguendo da vicino il lavoro degli artisti selezionati e curerà la mostra finale con le opere realizzate durante la residenza. La scelta di Forte Marghera come luogo della residenza permette agli artisti di lavorare in un contesto unico dove, pur trovandosi a soli 5 chilometri dal centro storico di Venezia, si è immersi nel verde e nella natura.

Un luogo con una lunga storia. La Fondazione Forte Marghera, nata nel 2015 grazie al Comune di Venezia si occupa infatti della gestione del Forte e dello studio e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle fortificazioni locali ed in genere del patrimonio storico militare. Non solo, svolge anche attività di ricerca, formazione ed aggiornamento professionale, organizzazione di iniziative culturali, promozione di interventi cofinanziati anche con fondi pubblici, consulenza e progettazione in materia di manutenzione, recupero e riutilizzo del Patrimonio. L’intervento ha ridato una nuova vita al Forte trasformandolo in un importante hub culturale e dunque luogo perfetto per una residenza artistica.

La tematica centrale quest’anno sarà la sostenibilità, non strettamente ambientale ma anche sociale o economica, un filo rosso all’interno del progetto che si inserisce nell’iniziativa più ampia “Venezia capitale mondiale della sostenibilità”.

Un’iniziativa possibile anche grazie al sostegno di Contemporalis, associazione franco- italiana, fondata dai collezionisti Roberta Malavasi e Riccardo Valentini, per supportare gli artisti italiani in Francia. A seguito di In-Edita 3.0 sarà organizzata una mostra finale delle opere realizzate dai cinque artisti durante i mesi di residenza presso la Fondazione Bevilacqua la Masa. La curatrice si occuperà dell’ideazione della mostra e della redazione del testo critico. Durante l’inaugurazione sarà inoltre annunciato il vincitore della seconda edizione del Premio Contemporalis. In palio un’esposizione personale negli spazi parigini dell’associazione fondata dai collezionisti Roberta Malavasi e Riccardo Valentini.