Dopo le mostre museali in Italia, a Palazzo Strozzi di Firenze e al Castello di Rivoli, Olafur Eliasson ritorna alla dimensione che gli è più congeniale, cioè fuori misura. Questa volta, il vulcanico artista danese ma di origini islandesi realizzerà una inedita installazione site specific lunga 30 metri per la costa di Silecroft, cittadina nel distretto di Copeland, nel nord ovest dell’Inghilterra. Il titolo dell’opera è “Your Daylight Destination” e sarà attivata dal ciclo della natura: l’installazione infatti rispecchierà il cielo quando la marea si abbasserà. Dunque, ancora una volta un dialogo tra visioni e rifrazioni attraverso l’acqua, come nel caso delle opere presentate al Castello di Rivoli.

L’opera è commissionata dal Copeland Borough Council nell’ambito di “Deep Time: Commissions for the Lake District Coast”, un nuovo programma di arte pubblica sviluppato per la costa della Cumbria occidentale. Per la realizzazione della prima opera erano state considerate anche le proposte di artisti come Rachel Whiteread e Roger Hiorns. Per la commissione saranno realizzate anche una serie di piccole installazioni, dagli artisti Marcus Coates, Susan Philipsz, Martin Boyce, Atelier Van Lieshout, Yelena Popova e Ryan Gander.

«Sono lieto di avere l’opportunità di realizzare questa opera d’arte contemplativa per Copeland», ha dichiarato Eliasson in una nota. «In un certo senso, è un umile riflesso di ciò che è già lì – la spiaggia, l’acqua, il cielo, le piante e gli animali – riformulato all’interno di uno spazio che invita alla scoperta di sé in una prospettiva del tempo profondo», ha continuato l’artista che, da sempre, interpreta lo spazio come un’occasione di riflessione sull’essenza umana.

L’opera sarà composta da una serie di anelli montati ad angoli diversi su supporti, da una piattaforma circolare e da una piscina ellittica che si estenderà per 30 metri a ridosso della costa. Due volte al giorno, con l’alta marea, la piscina sarà completamente sommersa. Quando la marea si ritirerà, l’acqua rimasta fungerà da specchio per ammirare i riflessi scintillanti e pittoreschi delle nuvole e del cielo. Da una piattaforma panoramica, i visitatori potranno vedere la piscina incorniciata dagli anelli come un cerchio perfetto, prendendo ispirazione dagli esempi di arte rupestre rinvenuti nell’area della Cumbria. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con lo scrittore Robbie Macfarlane, che ha già lavorato con Eliasson, e dovrebbe essere completato entro due anni.