A Brescia, negli spazi del garage DRIVE-IN, GENERALI apre Columns in 10 Colors, un’installazione site-specific ideata da Peter Halley e realizzata con la collaborazione degli studenti dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia.

Le parole di Massimo Minini e Edoardo Monti

L’intervento permanente di Peter Halley nel Garage dell’Agenzia Generali Brescia Castello è il secondo appuntamento per il pubblico con ART DRIVE-IN GENERALI, a cura di BELLEARTI, dopo quello dello scorso anno, con la collettiva con 18 artisti. Come è stato il lavoro dell’associazione in questo anno? I suoi obiettivi e le sue modalità operative sono rimasti gli stessi o si sono modificati? Che rapporto sta costruendo con la città?

«Bellearti compie due anni in un crescendo interessante. In questo momento sono tre le presenze sul territorio: La Plage di Pascale Marthine Tayou, seicento ombrelloni da spiaggia piantati nella vigna MONTEROSSA, il Vigneto urbano più grande d’Europa. Questo grandissimo numero di ombrelloni trasforma una vigna in spiaggia. L’opera è visibile dall’automobile, messa com’è vicino a strade di alto traffico. Fruita in modi inusuali, così come l’anno scorso, in piena tragedia covid, Bellearti aveva lanciato la provocazione di una mostra visibile dall’auto. La collina del castello, punteggiata dai 600 coloratissimi ombrelloni, ha cambiato di fatto questa parte della città.

L’opera non resterà stabilmente, anche perché molto facilmente deteriorabile dagli eventi atmosferici. Guardandola ci rendiamo conto di quanto abbia cambiato l’idea di città e di come mancherà dopo che verrà smontata.

Pinacoteca Drive-In invece è l’invenzione di quest’anno, che fa seguito alla mostra Art Drive-In dell’anno scorso. È stato chiesto a Peter Halley di pensare un’opera per l’autorimessa di Assicurazione Generali Brescia Castell, dove l’anno scorso 18 artisti erano intervenuti con opere in situ. La nuova idea è stata quella di aggiungere anno per anno opere che si sommeranno, andando a formare una vera e propria collezione del moderno. Ripetuta sicuramente nel 2022 e 2023, la Pinacoteca si pone come uno dei momenti di punta di Brescia e Bergamo Capitali Italiane della Cultura 2023.

Ultimo, ma non per importanza, Daniel Buren, il grande artista francese recentemente onorato all’Eliseo parigino, ha fatto a Pisogne, sul lago d’Iseo, nel MIRAD’OR (palafitta appositamente commissionata dal Comune come luogo espositivo per le arti) un’opera visibile giorno e notte, anche da lontano, senza biglietto d’ingresso e con un costo di produzione notevole per parsimonia. L’opera di Buren ha avuto un’eco straordinaria, con quasi duecento apparizioni su giornali, quotidiani, riviste».

Come è nata la scelta di invitare Peter Halley? Quali sono le principali caratteristiche dell’opera permanente site-specific Columns in 10 Colors? Come si inserisce nella ricerca dell’artista? E nella programmazione di BELLEARTI?

«Peter Halley conosce Brescia per averci esposto almeno 5 volte con personali bellissime e memorabili. Da solo o con colleghi. Ricordiamo la mostra con Alessandro Mendini nel 2008 e quella con Carla Accardi nel 2012.

L’invito rivoltogli da BELLEARTI lo trova quindi preparato, conosce la città. Non conosce l’autorimessa, ma la sua scelta cade subito sui plinti che sorreggono l’edificio.

Sulle 30 colonne di sezione quadrata Halley propone di dipingere campiture rettangolari, cinque ogni colonna, con colori fosforescenti, molto luminosi. La combinazione dei colori è minuziosamente indicata e ogni plinto ha la sua combinazione».

Alla realizzazione di Columns in 10 Colors hanno collaborato gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia. Come sono stati coinvolti e in che cosa consiste il loro intervento?

«Solitamente i soci dell’Associazione assumono anche il ruolo di installatori e collaborano direttamente con gli artisti per realizzare interventi site specific. In questo caso abbiamo preferito coinvolgere l’Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia per permettere ai giovani studenti di partecipare attivamente ad un progetto pensato da un grande artista internazionale. Nei mesi estivi sono stati svolti incontri formativi gestiti dai nostri soci (galleristi, collezionisti, professionisti del mondo dell’arte, curatori…), terminati con un workshop di tre giorni durante il quale gli studenti hanno seguito le precise istruzioni provenienti dallo studio di Peter Halley, permettendo tuttavia una propria interpretazione, che ha dato origine ad un lavoro ‘a trenta mani’. L’intervento ha previsto la preparazione e colorazione delle trenta colonne, con colori e un ordine condiviso dall’artista stesso».

A quali altri progetti sta lavorando BELLEARTI?

«Stiamo lavorando a molti progetti sul territorio Bresciano, nazionale e anche internazionale – non ci sbilanciamo ancora su nomi e date, ma seguiteci su @bellearti25100 per i prossimi progetti».