Siamo foresta, visioni di un mondo possibile alla Triennale di Milano

Siamo foresta, presso la Triennale di Milano, si apre con una citazione tratta dal libro La caduta del cielo (2010): «La foresta è viva. Può morire solo se i bianchi si ostinano a distruggerla. Se ci riescono, i fiumi scompariranno sotto la terra, il suolo diventa friabile, gli alberi rinsecchiranno e le pietre si spaccheranno per il calore. La terra inaridita diventerà vuota e silenziosa». Ed è proprio il senso uditivo ad attivarsi, inoltrandosi all’interno del percorso espositivo, dove suoni di uccelli e di altri soggetti naturali ci introducono alla mostra, nata dal partenariato pluriennale con la Fondazione Cartier pour l’art contemporain, realizzata con la Direzione Artistica dell’antropologo Bruce Albert, co- autore del libro summenzionato, e del Direttore Generale Artistico della Fondation Cartier, Hervé Chandès, con allestimento creato dall’artista Luiz Zerbini.

La mostra vuole proporsi come manifestazione dell’incontro e dialogo avvenuto tra artisti di diversa provenienza geografica, prevalentemente dall’America Meridionale, dal New Mexico al Chaco paraguaiano passando per l’Amazzonia – Brasile, Perù e Venezuela -, ma anche artisti non indigeni, da Brasile, Cina, Colombia e Francia: Fernando Allen (Paraguay), Efacio Álvarez (Nivaklé, Paraguay), Cleiber Bane (Huni Kuin, Brasile), Cai Guo-Qiang (Cina), Johanna Calle (Colombia), Fredi Casco (Paraguay), Alex Cerveny (Brasile), Jaider Esbell (Makuxi, Brasile), Floriberta Fermín (Nivaklé, Paraguay), Sheroanawe Hakihiiwe (Yanomami, Venezuela), Aida Harika (Yanomami, Brasile), Fabrice Hyber (Francia), Morzaniel Ɨramari (Yanomami, Brasile), Angélica Klassen (Nivaklé, Paraguay), Esteban Klassen (Nivaklé, Paraguay), Joseca Mokahesi (Yanomami, Brasile), Bruno Novelli (Brasile), Virgil Ortiz (Cochiti Pueblo, Nuovo Messico, Stati Uniti), Santídio Pereira (Brasile), Solange Pessoa (Brasile), Brus Rubio Churay (Murui-Bora, Perù), André Taniki (Yanomami, Brasile), Edmar Tokorino (Yanomami, Brasile), Adriana Varejão (Brasile), Ehuana Yaira (Yanomami, Brasile), Roseane Yariana (Yanomami, Brasile), Luiz Zerbini (Brasile).

Gli autori qui presenti sono accomunati da una profonda visione connessa alla natura, ben oltre quella che connota i popoli più strettamente occidentali. Ciò che ci raccontano è un mondo egualitario dove l’essere umano non conosce una posizione privilegiata rispetto all’altro da sé e, piuttosto, vive insieme con le creature che popolano le foresta, con altri animalievegetazione.

La varietà di linguaggi artistici esposti, dalla pittura al disegno, dalla scultura alle installazioni, fino ai video e ai documentari, esprime la caleidoscopica energia vitale che attraversa gli spazi della foresta amazzonica: un trionfo di colori si alterna a forme più o meno figurative che tracciano un pensiero estetico fondato sulla comunione armoniosa tra i protagonisti del mondo vivente. In questo equilibrio vi è la consapevolezza e la valorizzazione di corpi differenti e la mutua accettazione di plurime necessità.

Il percorso espositivo, orchestrato dall’artista Luiz Zerbini, permette di entrare fisicamente in contatto con gli elementi del mondo di cui si narra: attraversando i piccoli corridoi luminosi, infatti, le foglie di variegate piante – accuratamente selezionate e tenute in cura per la durata della mostra da botanici coinvolti – toccano la nostra pelle e ci ricordano la loro preponderante presenza nel mondo che abbiamo sempre creduto nostro. Un’altra installazione contenente materiali naturali si presenta come un grande tavolo alchemico a più livelli. E ancora, grandi tele dai colori vibranti e lavori di dimensioni minori con soggetti nascosti e misteriosi invadono lo spazio, mentre uno dei documentari può essere visionato all’interno della sala cinema concepita dal duo Formafantasma.

«Tutti saranno trascinati dalla stessa catastrofe, a meno di non comprendere che il rispetto dell’altro è la condizione di sopravvivenza di ognuno», scrive Claude Levi Strauss. Siamo foresta ci mostra angoli della Terra – comunque raggiunti dalla supremazia dell’uomo bianco – in cui un altro mondo da quello che noi concepiamo già esiste e resiste. Ci mostra, in conclusione, un altro mondo possibile.

La mostra sarà visitabile fino al 29 ottobre 2023 e ha già visto una serie di eventi collaterali aperti al pubblico, che riprenderanno questo autunno.