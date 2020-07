Un’idea a 2259 metri: il progetto di Andrea Bianconi sulla Cima Carega

Che sia nel centro di Bologna oppure sulla vetta di una montagna, l’importante è sedersi. Prendersi cioè il giusto tempo per osservare, pensare e, magari, farsi venire un’idea. Andrea Bianconi poi l’ha interpretata non solo in senso metaforico ma anche letterale, visto che domenica, 5 luglio, porterà una delle sue sedie fino a 2259 metri, sulla Cima Carega, il punto più alto del massiccio delle Piccole Dolomiti, nelle Prealpi venete.

Le sedie da idea, di Andrea Bianconi

“Spedizione Cima Carega”, in collaborazione con casa Testori e Fondazione Coppola, è la terza tappa di è “Sit Down To Have An Idea”, progetto che abbiamo visto anche a Bologna, a cura di Alice Zannoni, a gennaio 2020, durante la Art week. In quella occasione, una delle 24 sedie diffuse da Andrea Bianconi in luoghi diversi della città fu anche trafugata nottetempo.

Nonostante il caso di nomen omen – carega = sedia -, anche questa volta non è andato tutti liscissimo: la SAT-Società Alpinisti Tridentini, infatti, ha immediatamente tuonato sul proposito di lasciare l’opera sulla cima. «Non comprendo il significato dell’operazione, non è così che si valorizza la montagna», ha commenta Valentino Debiasi presidente della Sat di Ala. Da parte sua, Bianconi ha immediatamente accolto le rimostranze dell’associazione e ha fatto sapere che lascerà la sedia al rifugio Fraccaroli (2239 m), punto di arrivo e di partenza per la maggior parte delle escursioni nella catena, poco sotto Cima Carega, nel comune di Ala.

Seduti alla meta della Cima Carega, per la ricerca

In ogni caso, il progetto coinvolgerà, oltre all’artista, anche un gruppo di runner che, a turni di 10 minuti, porteranno in spalla la poltrona partendo dal Rifugio Revolto (1.336 metri) per arrivare alla Cima Carega a 2259 metri (con un dislivello di 1000 metri). La spedizione è possibile grazie alla collaborazione dei runner di Durona Team che ha ideato la Durona Trail, una gara estrema che, dalla valle del Chiampo arriva alle piccole Dolomiti e il Parco Naturale della Lessinia, con un dislivello di 2800 metri.

E la gara sarà anche di solidarietà. Il giorno della risalita alla Cima Carega, saranno messe in vendita delle bandane d’autore realizzate da Bianconi con la scritta “Sit down to have an idea”, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla FFC – Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, che da anni si occupa di curare la malattia genetica grava più diffusa in Italia.

«Il progetto – terzo atto di “Sit down to have an idea”, dopo Bologna Arte Fiera e l’esposizione al Teatro Duse di Bologna – nasce dal pensiero meditato durante il lockdown: la ricerca della libertà negata, ma tanto ambita, il desiderio di fuggire dalle quattro pareti di casa e andare su, su per poter ammirare il mondo dall’alto», spiegano gli organizzatori.

«È un paesaggio fisico che probabilmente è diventato anche paesaggio mentale: possiamo immaginare che nei sogni notturni di Bianconi bambino quella montagna sia stato teatro di chissà quali avventure. Dato che un artista poco o tanto resta sempre bambino, i sogni di Andrea oggi non sono molto diversi. E tra i sogni c’è stato forse anche quello di fare della montagna un prolungamento dei propri spazi abituali…Ora ha immaginato questo upgrade: portare in alto la poltrona come si trattasse di un rito celebrativo. Consegnarla allo spazio rarefatto della montagna perché la custodisca e lei, da lassù, possa irradiare l’aria sottostante con le sue emissioni generose e positive», racconta Giuseppe Frangi, autore del testo critico.