Correva l’anno 1974 quando si svolse la prima edizione di Arte Fiera. La più antica d’Italia, e terza in Europa, dopo Art Basel e Art Cologne: in una manciata di giorni, dal 5 al 16 giugno, nella Fiera Campionaria di Bologna, una decina di gallerie approntò una piccola sezione dedicata all’arte moderna e contemporanea. L’anno successivo furono duecento quelle che parteciparono alla Fiera, dimostrando non solo la validità dell’idea, ma anche il grande desiderio di espandere i confini della sperimentazione. Corre l’anno 2024 e Arte Fiera, col direttore artistico Simone Menegoi, soffia sulle sue cinquanta candeline; nonostante le rughe e qualche fisiologico acciacco dovuto all’età, mostra la sua grinta, energia e forza. Proprio per ricordare e rimarcare quanto Arte Fiera, sin dai primi passi, abbia intercettato e accolto proposte artistiche innovative, e per celebrare il mezzo secolo di vita, è allestita “Praticamente nulla da vendere”. La performance ad Arte Fiera nel 1976.

1976: l’anno d’oro delle performance tra gli stand della fiera

Il titolo, mutuato da una dichiarazione di Rosanna Chiessi, fondatrice della storica Galleria Pari&Dispari, nomina l’esposizione all’interno del Padiglione 25 dedicata alle storiche performance (per un totale di circa quindici) che nel ‘76 si svolsero negli spazi della Fiera dal 23 al 30 maggio. Ma, attenzione, performance proposte a tutti gli effetti da alcune gallerie espositrici, per l’esattezza la Galleria Pari&Dispari insieme allo Studio Peppe Morra, e la Galleria del Cavallino con Ronald Feldman Fine Arts di New York, avviarono due ricchi programmi quotidiani di performance per l’intera durata della fiera. Circa una settantina di immagini, individuate dalla curatrice Uliana Zanetti, per lo più recuperate dall’Archivio Fotografico Antonio Masotti e dall’Archivio Rosanna Chiessi conservato nella Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, ricostruiscono le azioni performative di un copioso gruppo di artisti (del calibro di Geoffrey Hendricks, Sanja Iveković, Urs Lüthi, Hermann Nitsch, Franco Vaccari, Takako Saito, Giovanni Mundula, Heinz Cibulka, Giuseppe Desiato) che si avvicendarono in quei giorni. Immagini che si arricchiscono anche con la riproduzione del catalogo della storica e prestigiosa Galleria del Cavallino (1942-2003). Mentre tre video, con le lezioni di design di Vincenzo Agnetti e degli estratti di interviste a Rosanna Chiessi e a Sanja Ivecovic, completano la mostra. Una ricerca di archivio che descrive quello che accadde in quelle giornate e che, altresì, offre la possibilità di constatare le eventuali lacune documentarie nonché un punto di partenza per studi di approfondimento. Una ricerca di archivio che è una costola dello spazio dedicato all’interno del MAMbo. O meglio, «c’erano situazioni che collegavano la fiera al Museo, esplorate solo in parte», spiega Uliana Zanetti. «Restava da illuminare il ruolo che la fiera aveva svolto in proprio nell’ambito della performance, un possibile capitolo della ricerca condotta e alla storia della performance a Bologna raccontata al Museo».

Dalla fiera alla città: le Settimane Internazionali della Performance

Rilevamenti d’archivio. Le Settimane Internazionali della Performance e gli anni ’60 e ’70 a Bologna e in Emilia Romagna costituisce, infatti, la nuova sezione, sviluppata in 18 capitoli per altrettanti episodi sostanziosi della performance in Emilia-Romagna, allestita all’interno della collezione permanente del Museo, sempre curata da Uliana Zanetti, che approfondisce e inquadra la celebre manifestazione delle Settimane Internazionali della Performance, finanziate dalla Fiera e tenute dal 1977 al 1982, inizialmente organizzate e curate da Renato Barilli, Francesca Alinovi e Roberto Daolio, che sono la naturale estensione artistica-culturale di quanto avvenuto negli ambienti fieristici. Iniziando l’indagine dalle prime azioni del 1967, e registrando quanto l’intera regione sia stata un terreno fertile per accogliere i germogli di questa forma d’arte figlia delle Avanguardie che, fino agli anni ‘60, aveva trovato accoglienza solo in luoghi privati.

Per ricordare quanto avvenne mezzo secolo fa, “Praticamente nulla da vendere” nasce dalla consapevolezza che le tre realtà, performance, fiera e Galleria Comunale (aperta nel 1975), sono state in quegli anni fortemente interconnesse e strettamente collegate, assegnando alla città di Bologna un ruolo se non precursore, quanto meno di capofila della performance in Italia. Seppure ci fossero già stati degli importanti cenni e anticipi con le tre edizioni della Rassegna d’Arte Internazionale di Amalfi (1966-1968; da notare che la prima edizione fu curata, guarda caso, dal già nominato Renato Barilli), Parole sui muri (Fiumalbo, 1967 e nel 1968), le mostre romane Lo spazio degli elementi. Fuoco, immagine, acqua, terra (1967, Galleria L’Attico) e Teatro delle Mostre (1968, Galleria La Tartaruga), Gennaio 70 (nell’allora ancora Museo Civico, che è stata la prima rassegna italiana in cui comparvero video-opere e video-performance appositamente realizzate: un brillante espediente escogitato dal di nuovo citato Renato Barilli per ottenere la presenza se non fisica, ma almeno virtuale, dei protagonisti dell’Arte Povera, curata anche da Maurizio Calvesi e Tommaso Trini), le partecipazioni di Gino De Dominicis e di Franco Vaccari nella Biennale di Venezia del 1972, che vide Francesco Arcangeli commissario del Padiglione Italia; le performance Intellettuale di Fabio Mauri, che aveva come protagonista Pier Paolo Pasolini (31 maggio 1975) e Io mescolo tutto di Gina Pane (30 ottobre 1976) entrambe nella già costruita Galleria d’Arte Moderna di Bologna, allora presso il centro fieristico, Bologna che riesce a catalizzare su di sé le energie, in generale, delle nuove tendenze e, nello specifico, di questo ultimo linguaggio (già passato oltre agli Happening teorizzati da Allan Kaprow, tra la fine degli anni ‘50 e inizi ‘60).

Continua a leggere l’articolo sull’ultimo numero di exibart on paper, exibart123