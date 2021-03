La replica dell’art dealer Gabriele Seno

Riceviamo e pubblichiamo la replica a un nostro articolo dello scorso gennaio, intitolato L’art dealer Gabriele Seno condannato per un falso Albers. Per completezza, sottolineiamo che le informazioni da noi riportate nel già citato articolo si basavano sul testo della sentenza del Tribunale di Milano, che potete recuperare qui.

La replica di Gabriele Seno

«In riferimento all’articolo dal titolo “L’art dealer Gabriele Seno condannato per un falso Albers” a firma di “redazione” da voi pubblicato in data 22 gennaio u.s., sono a rappresentarvi quanto segue.

L’opera oggetto del contendere si riferisce all’artista Josef ALBERS (1888-1976), un dipinto a olio su masonite (40×40 cm) dal titolo “Study for Homage to the Square” firmato sul retro e datato 1968, che fa parte della collezione d’arte di famiglia, ricevuto da mio padre Paolo Seno scomparso nel febbraio 2013. Mio padre è stato il fondatore della Galleria Seno nel 1968. La galleria Seno, come noto, commercializza da oltre cinquant’anni opere dei più grandi maestri internazionali dell’arte del XX secolo (Lucio Fontana, Giorgio Morandi, Pablo Picasso, Alexander Calder, solo per citarne alcuni), oltre ad aver intrattenuto con molti di loro un contatto diretto, una collaborazione personale, come nel caso di Josef Albers e di Getulio Alviani.

La Galleria Seno nei suoi oltre cinque decenni di attività ha venduto opere d’arte sempre accompagnate dalle rispettive autentiche dei loro autori se in vita, altrimenti delle Fondazioni e degli Archivi competenti. Il rapporto fiduciario con i clienti è sempre stato il nostro più grande patrimonio, e non è stato mai scalfito da alcun episodio pregiudizievole lungo un’attività che ha compiuto 53 anni nel 2021.

Anche nella vicenda giudiziaria che mi vede coinvolto, da voi raccontata nell’articolo “L’art dealer Gabriele Seno condannato per un falso Albers”, la nostra correttezza e trasparenza non sono venute meno.

Tengo a precisare infatti che il dipinto a firma di Albers in questione, contrariamente a quanto evidenziato, non era in vendita, cioè non era esposto in galleria, né in fiera, non era neppure menzionato sul sito internet della mia galleria. Era semplicemente un’opera ricevuta da mio padre Paolo e, peraltro, tutt’ora indivisa tra me, mia madre e mio fratello, che tenevo appesa a casa. Era una delle mie opere preferite tra quelle avute negli anni da mio padre, a cui avevo sempre chiesto di non venderla. E così è stato.

Quando l’amico e commerciante d’arte internazionale Larkin Erdmann (a cui negli anni ho venduto diversi dipinti di Albers, tutti archiviati e riconosciuti dalla Fondazione Josef e Anni Albers) mi ha comunicato lo scorso 2017 la volontà di realizzare un progetto su Albers, mi ha chiesto se avessi un dipinto dell’artista, e gli ho indicato quello della mia famiglia che avevo a casa. Nonostante il curriculum espositivo e bibliografico dell’opera in questione, gli ho detto che il dipinto non era però archiviato e che, quindi, prima che potessi venderglielo, occorreva richiedere l’archiviazione alla Fondazione. Larkin si è offerto di chiedere lui stesso per me l’archiviazione, avendo contatti frequenti con la Fondazione. Non ho mai percepito per quest’opera neanche un acconto.

Altro punto che rappresenta per me motivo di sgomento e di dolore, è che sia stato messo in dubbio che io abbia veramente ricevuto da mio padre il dipinto al centro della vicenda, suggerendo invece che io lo abbia acquisito altrove, “tramite canali di circolazione illecita”.

Che il dipinto in argomento sia stato acquisito da mio padre più di trent’anni fa risulta evidente dalle fotografie in mio possesso della mostra dedicata a Josef Albers da mio padre nella sua galleria, dal 18 maggio al 10 luglio 1988 (quando io avevo vent’anni e mi occupavo di altro e non di arte!). Quello che dovrebbe colpire sull’autorevolezza di questa mostra è che è citata sul sito internet della stessa Fondazione Albers. Altra prova sulla provenienza ereditaria dell’opera risiede nella scritta autografa di mio padre apposta sul telaio del dipinto, che recita “AUTENTICA SU FOTOCOLOR”. Mio padre aveva voluto ricordarsi e ricordare che c’era un’autentica dell’opera di un’importante galleria statunitense, a lungo di riferimento per Albers.

Non voglio qui, infine, disquisire sull’autenticità o meno del dipinto in questione, denunciato come falso da Nicholas Fox Weber, presidente della Fondazione Josef e Anni Albers. Faccio solo presente ai vostri lettori che:

– mio padre ha commercializzato nell’arco della sua longeva attività oltre un centinaio di dipinti di Albers, quasi tutti acquisiti direttamente nello studio dell’artista negli Stati Uniti, e puntualmente archiviati e riconosciuti come autentici dalla Fondazione Albers;

– il dipinto al centro di questa vicenda è pubblicato a p. 175 della monografia “Josef Albers”, l’Arca edizioni, 1988, realizzata da Getulio Alviani (amico di Albers). In questa pubblicazione è presente un’articolata prefazione proprio di Nicholas Fox Weber, il quale ha dato la sua autorizzazione all’autore, Getulio Alviani, sia alla pubblicazione del volume, sia alla pubblicazione del suo articolo sul volume stesso. Si tratta dello stesso Weber che, a distanza di trent’anni, ritiene ora il dipinto pubblicato un falso;

– il dipinto, come documentato da etichetta sul retro dell’opera, è stato esposto dal 29 gennaio al 27 marzo 1989 presso il Comune di Ferrara, Gallerie Civiche d’Arte Moderna, Padiglione d’Arte Contemporanea, in occasione della mostra “Josef Albers”, esposizione puntualmente menzionata e, pertanto, da intendersi conosciuta da allora da parte della Fondazione Albers, che oggi smentisce invece l’autenticità del dipinto. Di questa mostra fu stampato anche un catalogo in cui il mio dipinto è pubblicato;

– aggiungo, infine, che non è stata fatta alcuna perizia fisico-chimica sui materiali dell’opera in giudizio, esame che potrebbe rivelare la composizione dei pigmenti e verificarne la compatibilità con quelli utilizzati da Josef Albers.

Per altre considerazioni in merito all’autenticità del dipinto, segnalo l’articolo sulla mia vicenda “Non sempre l’archivio è super partes” pubblicato da “Il Giornale dell’arte” nel numero di marzo di quest’anno, a firma dell’avvocato Gloria Gatti, che non ho il piacere di conoscere, ma colgo l’occasione per ringraziarla dell’acuta disamina dei fatti».

Gabriele Seno