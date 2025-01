L’arte italiana protagonista in Germania: la call dell’IIC di Berlino

L’IIC – Istituto Italiano di Cultura di Berlino ha lanciato una call per l’affidamento dell’incarico di curatore di un progetto espositivo nell’ambito di IT Out OFF – Berlin. Il progetto si inserisce nel più ampio programma di internazionalizzazione dell’arte italiana, ideato nel 2022 dal MIC – Ministero della Cultura e dal MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’obiettivo di promuovere artisti e curatori italiani in contesti internazionali attraverso eventi paralleli alle principali manifestazioni d’arte. L’iniziativa si svolgerà infatti durante la 13ma edizione della Biennale di Berlino, in programma dal 14 giugno al 14 settembre 2025.

IT Out OFF – Berlin vuole offrire uno spazio privilegiato per valorizzare la creatività italiana nelle arti visive, senza limiti di linguaggi espressivi, favorendo in particolare le pratiche artistiche e curatoriali sperimentali. L’iniziativa punta a creare sinergie con spazi indipendenti o istituzioni non profit berlinesi, promuovendo una rete di collaborazioni internazionali.

L’avviso prevede la selezione di un curatore incaricato di ideare e realizzare un’esposizione che coinvolga fino a tre artisti italiani o attivi in Italia, con la possibilità di un ulteriore coinvolgimento di artisti internazionali. Il progetto curatoriale dovrà includere una restituzione in forma espositiva, da intendersi anche come rassegna video o evento performativo, con la possibilità di integrare l’esposizione con prodotti editoriali o rassegne video.

Il curatore deve avere all’attivo un’adeguata e significativa esperienza nell’ambito della curatela di mostre, manifestazioni e progetti artistici presso spazi indipendenti, musei, centri d’arte e istituti dedicati all’arte contemporanea sia in Italia che, eventualmente, all’estero, con particolare attenzione all’attività svolta negli ultimi tre anni. Il curatore selezionato riceverà un compenso complessivo di 22mila euro e dovrà garantire la presenza in tutte le fasi del progetto. In caso di collettivo curatoriale, per compilare e sottoporre la domanda è necessario individuare una/un capogruppo che sarà anche l’unica/o responsabile dei rapporti con l’Amministrazione.

Nella proposta progettuale si richiede di inserire, tra l’altro, informazioni sul partner principale coinvolto per attuare il progetto (ovvero un ente pubblico o privato non profit con sede operativa a Berlino, o nell’area metropolitana della città), e sugli eventuali altri partner e sponsor coinvolti.

A individuare il vincitore, una Commissione composta da tre membri tra cui il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura o un suo delegato, un rappresentante della DGDP del MAECI e un rappresentante della DGCC del MiC. La candidatura deve essere inviata entro e non oltre le ore 12 (ora italiana) del 15 marzo 2025.

Per tutte le informazioni si può cliccare qui.