Movin’Up 2021/2022: aperte le candidature per l’Area Spettacolo – Arti Performative

MOVIN’UP 2021/2022, alla 23ma edizione, annuncia una nuova sessione di candidature per l’Arte Spettacolo – Performing Arts comprendendo musica, teatro, danza e circo contemporaneo: artisti e artiste under 35 invitati da enti e istituzioni estere possono ottenere un concreto sostegno per la realizzazione dei loro progetti di residenza e/o produzione, co-produzione, circuitazione/tournee, formazione, promozione.

«La rinnovata partnership tra MINISTERO DELLA CULTURA – Direzione Generale Spettacolo e GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani insieme con la Regione Puglia, per il tramite del TPP – Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura sostiene la mobilità artistica e l’internazionalizzazione delle carriere emergenti attraverso il concorso Movin’Up 2021/2022 dedicato all’Area Spettacolo e Arti Performative», hanno ricordato gli organizzatori.

L’iniziativa ha tre obiettivi fondamentali: innanzitutto «favorire la partecipazione di giovani creativi a qualificati programmi di residenza, produzione, co-produzione, circuitazione, tournée, formazione, promozione organizzati da istituzioni estere che offrano reali opportunità di crescita professionale», «supportare i processi creativi e/o produttivi più interessanti dal punto di vista dell’innovazione, della multidisciplinarietà e del confronto internazionale» e «promuovere il lavoro degli emergenti italiani in ambito internazionale attraverso reali occasioni di visibilità e di rappresentazione della loro attività», hanno spiegato gli organizzatori.

Il bando

«Il Bando Movin’Up Spettacolo-Performing Arts è rivolto ad artisti e artiste tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all’estero da istituzioni culturali, festival, enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti nelle seguenti discipline: musica, teatro, danza, circo contemporaneo. Il supporto si configura come rimborso – totale o parziale – dei costi vivi sostenuti per la concretizzazione dei progetti che verranno selezionati da una apposita Commissione, per lo svolgimento di esperienze di: residenza e/o produzione, co-produzione, circuitazione/tournee, formazione, promozione».

«La nuova edizione del concorso conferma l’importante sub-obiettivo atto ad incentivare maggiormente le candidature secondo un determinato criterio relativo alla destinazione estera. L’intervento di sostegno mirato si realizza tramite il FOCUS MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA che prevede con una quota dedicata di risorse economiche per premi riservati a candidature che rispondono a determinate caratteristiche di sviluppo geografico dei progetti internazionali».

Sono previste anche disposizioni aggiuntive connesse alla situazione emergenziale Covid-19 per la completa ed efficace realizzazione delle esperienze internazionali.

La scadenza di partecipazione è fissata al 13 aprile 2022 ore 12.00 (ora italiana)e riguarda le domande per attività all’estero con inizio e/o svolgimento compreso tra il primo luglio 2021 e il 30 giugno 2022.

Le candidature possono essere presentate solo ed esclusivamente tramite procedura on-line. Qui potete trovare bando, regolamento completo di partecipazione e maggiori informazioni.