Mentre prosegue lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood, l’ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici si è fatta portavoce, alla Mostra del cinema di Venezia, della Déclaration des Cinéastes, firmata dalla quasi totalità degli autori francesi, per discutere del ruolo degli autori nel mercato globale dell’audiovisivo, delle nuove tecnologie (algoritmi e IA) e di libertà creativa e di espressione. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, la regista palestinese Najwa Najjar, il regista indiano Anurag Kashyap, la regista svedese Sofia Norlin e i registi francesi Radu Mihaileanu, vicepresidente Arp, Cédric Klapish e Francesco Ranieri Martinotti, presidente ANAC. L’ANAC si è impegnata affinché la dichiarazione abbia il massimo della diffusione e sia firmata dal maggior numero possibile di cineasti.

Tra i punti principali della Déclaration, leggiamo: «(…) In nessun caso possono essere aggiunti, cancellati o modificati senza l’esplicito accordo del regista: (..) la sceneggiatura, il titolo del film, (…) il montaggio del film, (…), il nome dell’autore (…). Il mancato rispetto dei punti sopra indicati (…) potrebbero (…) aprirebbe la strada a una riqualificazione del contratto di cessione dei diritti come contratto di lavoro. Ciò potrebbe comportare la perdita dei diritti di sfruttamento dell’opera».

Abbiamo approfondito l’argomento con Francesco Ranieri Martinotti.

C’è unità tra i Paesi interessati?

«Non parlerei di nazionalità, ma di autori e basta. Il loro lavoro oggi si scontra con un sistema globale che cerca di annullare tutte le conquiste fatte in passato. È un argomento che si sta diffondendo a macchia di leopardo ma, alla fine, le macchie si uniranno e il leopardo diventerà una pantera».

Nollywood e Bollywood, sono tra i maggiori produttori mondiali. Se, per garantirsi le produzioni e l’indotto che generano, Nigeria e India non aderissero, cosa accadrebbe?

«Potrebbero fare tutto da soli con l’AI. Il problema è che poi anche loro saranno fatti fuori. Oggi una serie può essere scritta dall’AI e interpretata da comparse scannerizzate al computer che poi non reciteranno più. Il problema non è dove sposti la produzione, ma far scrivere e interpretare prodotti dell’audiovisivo a livello globale dall’AI. Procedendo su questa strada, alla fine, anche l’ultimo crumiro sarà sostituito. Quindi è un problema che coinvolge tutti: autori, registi, attori.

C’è una parte di produttori che producono cinema d’autore e che sono possibili alleati in questa battaglia. Non quelli che fanno la serialità diffusa, produttori esecutivi delle piattaforme, quelli che scelgono di fare prodotti originali».

L’Europa potrebbe risolvere il problema con una direttiva comunitaria?

«Il problema non è solo normativo. La dichiarazione dei cineasti contiene dei principi che possono essere affermati sia contrattualmente che a livello normativo. Il punto è un altro: che il maggior numero di autori aderisca e firmi. La Déclaration è un atto che impegna gli autori a fare una battaglia per imporre ai produttori regole vincolanti e contiene anche i presupposti per far decadere dall’accesso ai finanziamenti pubblici che anche le piattaforme utilizzano. In Italia come in Francia.

Il mancato rispetto delle clausole si prefigurerebbe poi come causa di nullità contrattuale e darebbe la possibilità di agire in sede legale. La firma di un contratto non autorizza le piattaforme a modificare la sceneggiatura, il montaggio, a imporre il cast. Stiamo raccogliendo firme per andare a Bruxelles, e presso tutti i governi nazionali, per chiedere di normare la materia».

I produttori hanno risorse per attendere, mentre negli USA le maestranze vengono sfrattate…

«Diritti acquisiti sono stati cancellati da un’imprenditoria aggressiva che ha fatto ciò che ha voluto. Ora si è deciso di contrapporsi con le lotte sindacali. È ovvio che bisogna fare i conti con loro, ma la fermezza dei colleghi americani sta mettendo in crisi il sistema. Ci sono trattative in atto. Anche i produttori sono preoccupati perché sono a rischio i loro investimenti. Netflix ha inserito la pubblicità. Iniziano a perdere in borsa».

Se, dopo le piattaforme, anche i giganti del web entrano sul mercato delle produzioni, gli autori quanto diventano piccoli?

«Per questo stiamo organizzando incontri a Roma, Berlino, a Busan in Corea. Anche gli autori coreani sono sul piede di guerra».

Il mercato orientale è anche la Cina, dove non ci sono diritti…

«In Cina non riconoscono il diritto d’autore, ma questo non ci ferma dal lottare. Il sistema globale è questo: mi sposto dove ho la manodopera più bassa. È complesso, ma non per questo ci arrendiamo. I giovani possono sostituire chi sciopera, ma poi anche loro verranno sfruttati e entreranno in sciopero. Non possiamo appiattirci sui livelli sindacali di Paesi come la Cina».

La battaglia contro l’AI può essere un modo per rivedere il mercato cinematografico lato produttori?

«Oggi la tecnologia ci consente di operare senza entrare in camera operatoria, ma senza un essere umano la macchina, per quanto sofisticata, non va da nessuna parte. L’AI va bene per agevolare il lavoro, ma in cima alla piramide dovranno rimanere gli autori. E la loro creatività».