ARIANNA ELLERO. 2023–2026

In cerca di attrito. La pittura precede la forma

Fondazione Ado Furlan, Pordenone

Negli spazi di Casa Furlan, Arianna Ellero presenta una selezione di opere realizzate tra il 2023 e il 2026. L’allestimento mette in relazione grandi campi pittorici e lavori di formato più raccolto, costruendo un percorso in cui la percezione si modifica continuamente attraverso variazioni di scala, densità e distanza.

La pittura si sviluppa come una superficie in trasformazione, dove velature, abrasioni, stratificazioni e depositi di materia generano immagini instabili, sospese tra emersione e dissoluzione. Il colore non agisce come elemento descrittivo, ma come presenza materiale e temporale, capace di registrare processi, accumuli e mutazioni.

Accanto ai grandi formati, opere di dimensioni più contenute introducono una dimensione ravvicinata e intima, quasi frammenti di attenzione all’interno dello spazio espositivo. L’insieme costruisce una relazione continua tra immersione e dettaglio, presenza fisica e percezione.

La mostra include inoltre un video dedicato al processo di lavoro nello studio dell’artista. Le immagini, accompagnate dai suoni naturali dell’ambiente – vento, materia, rumori e presenze del luogo – restituiscono la dimensione fisica della pratica pittorica ed estendono nello spazio espositivo la relazione tra gesto, superficie e trasformazione.

Dopo la recente personale presso la Mestna Galerija di Nova Gorica, Arianna Ellero prosegue una ricerca in cui la pittura non è intesa come immagine conclusa, ma come campo aperto, attraversato da stratificazioni, cancellazioni e continue trasformazioni.

Presso il Civico 51 sono inoltre presentati Africa (2015) e Ghost (2019), opere che restituiscono alcuni passaggi precedenti della ricerca dell’artista e ne ampliano la lettura all’interno del percorso espositivo.

L’esposizione rientra nel programma di eventi promosso nell’ambito del percorso verso Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.

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ARIANNA ELLERO. 2023–2026

Casa Furlan — Via Mazzini 51/53, 33170 Pordenone (IT)

16 maggio – 27 giugno 2026

Orari di apertura

Martedì–Venerdì: 17.00–19.30

Sabato: 10.00–12.30 / 17.00–19.30

Ingresso libero

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