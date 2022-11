Oggi, primo novembre, inizia per exibart una nuova era

Dopo cinque anni di Direzione responsabile, salutiamo Matteo Bergamini accompagnandolo con un sincero in bocca al lupo per i nuovi incarichi che lo aspettano. Con noi alla guida della redazione, succedendo ad Adriana Polveroni, Matteo è un figlio di exibart che tutti insieme ringraziamo per aver trasformato la sua occasione in un importante contributo per la crescita del giornale.

Continueremo a puntare il cuore dell’arte e della gente, rinforzando la nostra voce sull’arte in generale e sull’arte contemporanea in particolare. Continueremo a essere dalla parte degli addetti ai lavori, dando spazio, e parola, a loro, protagonisti imprescindibili di questo variegato ed entusiasmante settore.

Tra tante conferme, anche tante novità. Prima tra tutte, la nomina del nuovo Direttore responsabile, scelto per le sue grandi qualità professionali e umane, di cui siamo molto orgogliosi e che non vediamo l’ora di presentarvi, il primo dicembre. Cesare Biasini Selvaggi, già Direttore editoriale di exibart, assume per il mese di novembre anche l’interim della Direzione responsabile. Diamo poi un caloroso benvenuto al giornalista Leonardo Merlini, che ha in cantiere per noi una rubrica davvero speciale. Infine, seppur non ultima per importanza bensì costante, la comune intenzione a rendere exibart sempre più forte, più aggregante. Sempre più un corpo unico.

E ancora tanto, tanto, tanto altro, che potrete scoprire con noi, continuando a essere gli uni al fianco degli altri.

In bocca al lupo exibart!

Ad maiora.

Federico Pazzagli Direttore generale