Ci piacerebbe scrivere che si tratta di una notizia inaspettata, ma purtroppo si tratta solo della scia di cancellazioni e slittamenti iniziata negli scorsi mesi: anche Art Basel a Miami, prevista per il prossimo dicembre viene spostata al 2021, precisamente dal 1 al 5 dicembre.

“A causa dell’impatto della pandemia, Art Basel annuncia la cancellazione della sua fiera di Miami Beach. Limitazioni e incertezze sulla messa in scena di eventi su larga scala; restrizioni e divieti di viaggio internazionali, nonché regolamenti di quarantena negli Stati Uniti e a livello internazionale, oltre ad altri fattori, Art Basel non ha altra scelta che annullare l’edizione 2020 a Miami Beach”, riporta la nota stampa rilasciata nella serata (ora italiana) del 2 settembre.

Noah Horowitz, “Director Americas” di Art Basel ha dichiarato che è con grande rammarico e delusione che la manifestazione viene cancellata, consapevoli che Art Basel Miami Beach sia un appuntamento cruciale non solo per le gallerie partecipanti, ma anche per la grande comunità artistica di Miami e per l’economia della città.

“Non vediamo l’ora di tornare a Miami Beach il prossimo anno per offrire uno spettacolo di successo”.

Anche della fiera della Florida, appassionato ritrovo per gli art lovers sotto il sole di dicembre, restano le OVR, le online viewing rooms, che saranno aperte a tutte le gallerie ammesse all’edizione 2020 di Art Basel a Miami Beach.

Last but not least, l’organizzazione specifica anche che “Come è stato comunicato in precedenza, alle gallerie selezionate per Art Basel a Miami Beach 2020 non verrà addebitata alcuna quota di partecipazione e le quote di iscrizione delle gallerie accettate verranno trasferite al 2021”.