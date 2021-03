Momentum, conosciuta anche come “la Biennale dei Paesi Nordici”, ha appena annunciato gli artisti che prenderanno parte alla sua undicesima edizione, intitolata “House Of Commons” e visitabile dal 12 giugno al 10 ottobre 2021, tra l’isola di Jeløya, la città di Moss e il Fiordo di Oslo. Significativa la presenza italiana, a partire dal curatore, Théo-Mario Coppola, attualmente di base a Parigi e che, in Italia, tra le altre cose, ha diretto la Collezione Taurisano di Napoli e ha curato, nel 2018, he la terza edizione della Nuit Blanche di Villa Medici, a Roma. D’altra parte, anche l’edizione del 2004 fu curata da una italiana, Caroline Corbetta.

E connessioni con la Penisola anche dal versante artistico, con Federico Barbon, Délio Jassea e Marinella Senatore (che già ci aveva anticipato la sua partecipazione in questa intervista). Ma intrigante è tutta la selezione, che ibrida ricerche, tendenze, provenienze e generazioni, dalla grande Maria Nordman, raffinata epigona dell’arte ambientale, a Cian Dayrit, tra gli artisti multimediali più interessanti delle ultime generazioni.

Tra gli altri artisti, troviamo poi il collettivo Apparatus 22, Pia Arke, Augusto de Campos, Chto Delat, Goutam Ghosh, Camilo Godoy, Renée Green, Núria Güell, Siri Hermansen, Délio Jasse, Daisuke Kosugi, Kollektivnye Deystviya, Maria Noujaim, Uriel Orlow, Frida Orupabo, Charlemagne Palestine, Paul B. Preciado, Karol Radziszewski, Hannah Ryggen, S-AR, Marinella Senatore, Paul Mpagi Sepuya, Trinh T. Minh-ha.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Galleri F 15 (@gallerif15_og_momentum)

MOMENTUM 11, tra resilienza e nuove narrazioni

Istituita nel 1998 e attualmente organizzata da Galleri F15, storica galleria di Moss fondata nel 1966, la biennale Momentum è una delle manifestazioni più seguite e affascinanti nel calendario dell’arte contemporanea e, fortemente radicata al territorio, ha avuto il merito di aprire una prospettiva internazionale su un’area di grande interesse per il settore, come testimoniato dal gran numero di eventi periodici, dalla Biennale di Oslo a quella di Helsinki.

Per esempio, rimanendo in tema, il Padiglione Nordico alla 59ma Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia, che si terrà nel 2022, per l’occasione cambierà il suo nome in Padiglione Sámi e presenterà le opere di Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara e Anders Sunna, tre artisti accomunati dalla loro origine lappone e che, in questa occasione, saranno chiamati a rappresentare proprio l’eredità della loro area geografica e della loro appartenenza a una minoranza alle prese con temi urgentemente contemporanei, quali le problematiche ambientali e l’autodeterminazione degli individui e dei popoli.

Termini che ritornano anche nella direzione curatoriale di Théo-Mario Coppola, che ruoterà intorno ad argomenti come quelli delle nuove forme di governance, delle utopie concrete, delle narrazioni personali e delle strategie di resilienza, della protezione degli ecosistemi. Sull’emancipazione e sulla trasmissione di saperi e pratiche alternative lavoreranno, quindi, gli artisti, che potranno contare su una complessa rete di spazi e di ambienti, tra foreste, spiagge, rive di fiumi e varie zone urbane di Moss.