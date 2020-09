Fondazione Fiera Milano ha da poco annunciato le opere selezionate per il proprio Fondo di acquisizione tra quelle presentate nella Digital Edition di miart, per un valore di 50mila euro: «Selezionate tra le 1872 opere esposte nell’edizione digitale di miArt quelle che andranno ad arricchire la collezione di Fondazione Fiera Milano. A dimostrazione della volontà di supportare il mercato dell’arte in modo concreto, Fondazione Fiera Milano ha rinnovato anche per l’edizione digitale di miart il proprio sostegno alla manifestazione attraverso l’omonimo Fondo di Acquisizione, che quest’anno destina un contributo di 50mila euro».

Le opere sono di Giorgio Andreotta Calò (Sprovieri, Londra), Alexandra Bircken (Herald St, Londra), Talia Chetrit (Kauffman Repetto, Milano – New York), Daniel Dewar & Grégory Gicquel (Clearing, New York – Bruxelles), Mimosa Echard (Martina Simeti, Milano), Anna Franceschini (Vistamare | Vistamarestudio, Pescara – Milano), Corita Kent (Andrew Kreps, New York), Margherita Raso (Fanta–MLN, Milano).

«La giuria – composta da Diana Bracco, membro del Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano e Presidente di Giuria; Luca Lo Pinto, Direttore Artistico, MACRO – Museo d’Arte Contemporanea, Roma; Roberta Tenconi, Curatrice, Pirelli HangarBicocca, Milano; Marianna Vecellio, Curatrice, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino – ha selezionato le opere di otto artisti internazionali, rappresentati da gallerie sia italiane che straniere, che andranno ad arricchire la collezione di Fondazione Fiera Milano».

Ecco le fotografie di tutti i lavoro acquisiti

Giorgio Andreotta Calò

(1979)

Pinna Nobilis C, 2017

Bronzo

57 x 17 x 12 cm

Sprovieri, Londra

Alexandra Bircken

(1967)

Arai, 2018

Canapa e resina epossidica

28 x 36 x 27 cm

Herald St, Londra

Talia Chetrit

(1982)

Self-portrait (Mesh Layer), 2019

Stampa a getto di inchiostro

122,6 x 81,2 x 4 cm

Kauffman Repetto, Milano – New York

Daniel Dewar & Grégory Gicquel

(1976) e (1975)

Oak relief with body fragments and snails, 2020

Legno di quercia

54,6 x 16 x 43,7 cm

Clearing, New York – Bruxelles

Mimosa Echard

(1986)

I still dream of Orgonon, 2016

Materiali vari, resina

27 x 14 x 20 cm

Martina Simeti, Milano

Anna Franceschini

(1979)

DID YOU KNOW THAT YOU HAVE A BROKEN GLASS IN THE WINDOW?, 2020

Stampa digitale su carta di cotone montata su alluminio

120 x 80 cm

Vistamare | Vistamarestudio, Pescara – Milano

Corita Kent

(1918-1986)

life is a complicated business, 1967

Serigrafia

56 x 59 cm

Andrew Kreps, New York

Margherita Raso

(1991)

Bianco Miele, 2016

Bronzo

100 x 85 x 5 cm

Fanta–MLN, Milano