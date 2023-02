Come diventare un Art Manager: iscrizioni aperte al corso di EIIS

Comprendere le complesse dinamiche del collezionismo di arte contemporanea, analizzandone il mercato, interpretando i principali trend emergenti, conoscendo le regole e le figure chiave. Per cogliere le sfide e le opportunità di un mercato globale dal valore di 50 miliardi di dollari. Sembra una impresa titanica è lo è a tutti gli effetti ma a chiarire le idee e a suggerire le giuste strade sarà un gruppo di valenti esperti del settore, come Ludovico Pratesi, Paolo Turati, Annapaola Negri-Clementi che, insieme ad altre figure chiave, incontreranno i partecipanti al Certificate Program Art Manager, corso promosso da EIIS – Istituto Europeo dell’Innovazione per la Sostenibilità.

Giunto alla terza edizione, il corso prevede una serie di lezioni fruibili online e un’esperienza dal vivo in una realtà museale italiana ed è rivolto a futuri Collection Manager, Gallery Manager, Auction Manager, Private Banker, Art Fair Manager, Art Advisors e Gestori di Patrimonio. Nelle lezioni verrà approfondita l’evoluzione delle figure di galleristi e dei direttori dei musei, di fiere e case d’asta, per aprire uno scorcio su un sistema in continuo cambiamento. Il programma include moduli sincroni e asincroni a partire dal 7 marzo 2023 e prevede un focus su temi cruciali quali le regole del mercato, il mondo del collezionismo pubblico e privato, le principali soluzioni legali e fiscali legate alla compravendita e alla movimentazione delle opere d’arte e le principali tecnologie emergenti, sia nella produzione artistica sia nella tutela e nella gestione del patrimonio.

In programma anche un’esperienza di un’intera giornata con Ludovico Pratesi, Direttore Scientifico del corso, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due delle più importanti gallerie e musei nazionali del mondo dell’arte contemporanea. Gli incontri saranno intervallati da un momento di convivialità e networking: un pranzo nel campus di EIIS a Palazzo Taverna, dove i partecipanti scopriranno i luoghi in cui, negli anni ’70, si tenevano gli Incontri Internazionali d’arte di Graziella Lonardi Buontempo. Per presentare le proprie candidature c’è tempo fino al 21 febbraio 2023. Per tutte le informazioni, si può compilare questo form.