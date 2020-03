Svilen Nachev è il vincitore della seconda edizione del Premio exibart Street Photography

Il primo premio, insieme a una fotocamera Leica D-Lux 7 offerta dallo sponsor della competizione Leica Camera Italy, è stato assegnato da una giuria composta da Uros Gorgone, Direttore generale di exibart, Eolo Perfido, street photographer e Leica Ambassador, Gaëlle Gouinguené, Responsabile di progetti culturali per Leica Camera FranceBiba Giacchetti, curatore internazionale di fotografia e Andrea Pacella, responsabile marketing di Leica Italia e direttore di Leica Galerie Milano tra più di 2500 proposte arrivate da fotografi di tutto il mondo.

La giuria ha inoltre deciso di conferire una menzione speciale ai nove finalisti in gara: Emil Gataullin (Russia), Ova Hame (Argentina), Julie Hrudova (Paesi Bassi), Liliana Ranalletta (Italia), Ab Rashid (Bangladesh), Giancarlo Staubmann (Italia), Hajdu Tamas (Romania), Umberto Verdoliva (Italia) e Sasha Zenkovich (Bielorussia). Potete vedere tutte le loro foto, qui.

Il progetto internazionale è stato realizzato da exibart in collaborazione con Anteo Studio, sotto la direzione di Eolo Perfido.

Svilen Nachev

Nato nel 1979 nella piccola città bulgara di Svishtov, sul Danubio, si appassiona di fotografia fin da ragazzo. Nel 2011 inizia la sua carriera da fotografo:”Per me la fotografia è passione, divertimento, una via di fuga dall’ordinario, un modo di documentare la vita e di esprimermi. La cosa principale che mi spinge a fotografare è l’obiettivo di cercare di fare foto migliori, esplorare le strade alla ricerca di qualcosa di nascosto e intravedere come sarà il futuro.” Da gennaio 2017 è membro del collettivo BULB (Bucarest Urban League di fotografi per i Balcani).

Premio exibart Street Photography 2020