Anche quest’anno il primo gennaio a New York, the it place, il posto in cui essere, era la spiaggia di Coney Island. Alle 11 è avvenuto il tuffo rituale dei partecipanti al Polar Bear Club, che si svolge ogni anno per salutare l’anno nuovo; un momento gioioso celebrato attraverso una festa in costume a tema marino in cui la creatività e l’eccesso regnano sovrani. L’evento, che si è tenuto per la prima volta nel 1903, è stato annullato nel 2021 a causa della pandemia ed è tornato, anche se su scala ridotta, lo scorso anno. La partecipazione al Polar Bear Plunge è gratuita, ma funge anche da raccolta fondi per le organizzazioni non profit della comunità. I proventi dell’evento di domenica andranno a beneficio del New York Aquarium e dell’Alliance for Coney Island, che produce più di 30 eventi gratuiti per il pubblico ogni anno. Nei giorni precedenti alla fredda nuotata, i partecipanti avevano raccolto circa $ 15.000 in pre-registrazione.