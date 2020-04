280 artisti e architetti: la raccolta fondi dell’Accademia di San Luca

L’Accademia Nazionale di San Luca di Roma ha dato vita a una delle più imponenti campagna di raccolta fondi nate in queste settimane e che proseguirà fino al 23 maggio, Dai un segno, a favore della Protezione Civile Italiana, a cui hanno aderito 280 artisti, da nomi storici del contemporaneo italiano alla generazione più giovane, tra pittori, scultori, architetti e fotografi, a cui si aggiungono Fondazioni e Archivi.

La risposta degli artisti a unirsi in un unico intento è stata immediata e tutti hanno messo a disposizione opere che valgono, ciascuna, ben oltre il valore delle donazioni minime per partecipare alla raccolta fondi…per cui…mettetevi una mano sul cuore, e donate quello che potete realmente!

Ogni donazione pari o superiore a 50 euro dà la possibilità a ciascun donatore di partecipare all’estrazione di una delle 280 opere messe a disposizione.



Francesco Cellini, Presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca ha dichiarato: «Questa iniziativa dà ai partecipanti la possibilità di accedere, in un periodo così oscuro, a una piccola luce: un’opera d’arte, un tassello del nostro patrimonio che è anche la testimonianza della perenne necessità di bellezza».

Oltre agli artisti che hanno donato le opere l’Accademia vuole ricordare e ringraziare anche tutti gli artisti e gli architetti che per la grave situazione sono stati impossibilitati a partecipare, qualcuno anche colpito direttamente dal virus.

Come funziona Dai Un Segno? Le quote e l’estrazione

L’iniziativa è basata sull’acquisto di quote di 50 euro ciascuna e dopo la conclusione della campagna, che termina il 23 maggio, tra i donatori saranno estratti 280 vincitori che si aggiudicheranno un’opera.

«Al termine della raccolta, compatibilmente con la situazione sanitaria, verrà effettuato nella sede dell’Accademia un sorteggio pubblico per l’abbinamento casuale fra due serie di numeri, quelli abbinati a ogni opera donata e quelli abbinati a ogni quota versata dai sottoscrittori (attribuiti secondo l’ordine temporale dell’adesione e del versamento).

Il sorteggio proseguirà finché tutte le opere donate saranno state assegnate. E i vincitori riceveranno nel minor tempo possibile, compatibilmente con la situazione sanitaria del momento, le opere sorteggiate», ha spiegato l’Accademia.

Le opere donate per il progetto

Qui, oppure sotto, potete trovare i nomi di tutti gli artisti partecipanti e qui, invece, le immagini di tutte le opere donate per l’iniziativa, che saranno assegnate con l’estrazione.

Come partecipare

Si partecipa a #DaiUnSegno versando una o più quote di almeno 50 euro tramite bonifico bancario al conto corrente dedicato, intestato a ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA

IBAN: IT 52K 01030 03200 00000 9007632

BIC / SWIFT: PASCITMMROM

Causale: daiunsegno

Specificare obbligatoriamente i dati essenziali per essere ricontattati (nome, cognome, recapito telefonico o e-mail).

Si consiglia di conservare la ricevuta del bonifico.

L’intera cifra raccolta sarà devoluta alla Protezione Civile Italiana per la lotta al coronavirus.



Per tutte le informazioni è possibile fare riferimento qui:

• www.accademiasanluca.eu

• Facebook @accademiasanluca

• Instagram @daiunsegno_

• accademiasanluca@accademiasanluca.it



Ecco l’elenco completo degli artisti e degli architetti che hanno donato le opere

A

Fondazione Afro

Giovanni Albanese

Marisa Albanese

Bruno Aller

Giorgio Andreotta Calò

Sonia Andresano

Carmen Andriani

Paola Angelini

Giovanni Anselmo

Andrea Aquilanti

Arcangelo

Giuseppe Arcidiacono

Stefano Arienti

Micol Assaël

Paolo Assenza

Aldo Aymonino

B

Giampaolo Babetto

Laura Barbarini

Gianni Baretta

Francesco Barocco

Massimo Bartolini

Gianfranco Baruchello

Riccardo Baruzzi

Bizhan Bassiri

Emilio Battisti

Francesca Bertazzoni

Michele Beccu

Matteo Benedetti

Elisabetta Benassi

Archivio Vasco Bendini

Marina Bindella

Tomaso Binga

Irma Blank

Enrico Bordogna

Gregorio Botta

Mario Botta

Martha Boyden

Nicoletta Braga

Gianni Braghieri

Thomas Braida

Martin Bresnick

Helen Broms Sandberg

Romano Burelli

C

Silvia Camporesi

Nado Canuti

Luigi Carboni

Roberto Caracciolo

Ludovica Carbotta

Tommaso Cascella

Roberto Casiraghi

Simone Cametti

Paolo Canevari

Archivio Pietro Cascella

Gea Casolaro

Guglielmo Castelli

Lucilla Catania

Archivio Elisabetta Catalano

Giulio Catelli

Loris Cecchini

Auro e Celso Ceccobelli

Bruno Ceccobelli

Ottavio Celestino

Francesco Cellini

Clotilde Ceriana Mayneri

Manuele Cerutti

Francesco Cervelli

Giovanni Chiaramonte

Elvio Chiricozzi

Fabrizio Ciappina

Marco Cingolani

Adelaide Cioni

Angelo Colagrossi

Marco Colazzo

Pietro Coletta

Francesco Collotti

Bruno Conte

Riccardo Cordero

Stefano Cordeschi

Nicoletta Cosentino

Mario Cresci

Angelo Cricchi

Alvin Curran

D

Massimo D’Alessandro

Giangiacomo D’Ardia

Sandro De Alexandris

Annalisa De Curtis

Enrico Della Torre

Fausto Delle Chiaie

Maria Adele Del Vecchio

Iginio De Luca

Davide D’Elia

Michela De Mattei

Alberto Di Fabio

Mauro Di Silvestre

Stefano Di Stasio

Paolo Desideri

Gianni Dessì

Pamela Diamante

Davide Dormino

E

Pablo Echaurren

F

Marisa Facchinetti

Matteo Fato

Flavio Favelli

Laura Federici

Irene Fenara

Petra Feriancová

Alberto Ferlenga

Mariana Ferratto

Alessandro Finocchiaro

Andrea Fogli

Pietro Fortuna

Peter Flaccus

Ileana Florescu

Patrizia Fraccomio

Luigi Franciosini

Giovanni Frangi

Rossella Fumasoni

Matteo Fuzzi

G

Vincenzo Gaetaniello

Licia Galizia

Daniele Galliano

Giuseppe Gallo

Cherubino Gambardella

Paola Gandolfi

Luisa Gardini

Clara Garesio

Alberto Garutti

Archivio Marco Gastini

Nicoletta Gatti

Luisa Gentile

Alessandra Giovannoni

Ugo Giletta

Fabio Giorgi Alberti

Corinna Gosmaro

Paolo Grassino

Giorgio Griffa

Carlo Guaita

Angela Guiffrey

Paolo Guiotto

H

H.H. Lim

I

Paolo Icaro

Aimaro Oreglia d’Isola

J

Andrea Jemolo

K

Massimo Kaufmann

Robin Heidi Kennedy

Giovanni Kronenberg

L

Donata Lazzarini

Igino Legnaghi

Ruggero Lenci

Renato Leotta

Felice Levini

Giancarlo Limoni

Carlo Lorenzetti

Angelo Loy

Nicus Lucà

Massimo Luccioli

M

Luigi Mainolfi

Mauro Magni

Marta Mancini

Marcello Marcozzi

Paolo Martellotti

Gianluigi Mattia

Studio Eliseo Mattiacci

Massimo Mazzone

Paolo Melis

Nevio Mengacci

Beatrice Meoni

Francesco Messina

Vittorio Messina

Sabina Mirri

Giuseppe Modica

Rafael Moneo

Archivio Antonio Monestiroli

Tomaso Monestiroli

Guido Morpurgo

Paolo Mucciarelli

Franco Mulas

Gianluca Murasecchi

Paolo Mussat Sartor

Bruno Muzzolini

N

Maurizio Nannucci

Giulia Napoleone

Andrea Nisbet

Elena Nonnis

Gianfranco Notargiacomo

Nunzio

O

Francis Offman

Luigi Ontani

Guido Orsini

P

Luca Padroni

Giulio Paolini

Marcello Panni

Giorgios Papaevangeliu

Marina Paris

Claudio Parmiggiani

Giuseppe Pasquali

Dario Passi

Giancarlo Pediconi

Francesco Pedraglio

Daniela Perego

Achille Perilli

Luana Perilli

Pier Paolo Perilli

Marco Petreschi

Leonardo Petrucci

Gianni Piacentino

Alessandro Piangiamore

Donato Piccolo

Cesare Pietroiusti

Roberto Pietrosanti

Giuseppe Pirozzi

Alfredo Pirri

Stefano Pizzi

Piero Pizzi Cannella

Pasquale Polidori

Julie Polidoro

Nazzarena Poli Maramotti

Gioacchino Pontrelli

Ernesto Porcari

Paolo Portoghesi

Archivio Concetto Pozzati

Franz Prati

Francesco Preverino

Luisa Protti

Daniele Puppi

Franco Purini

Pierluigi Pusole

R

Sergio Ragalzi

Mario Raciti

Moira Ricci

Giovanni Rizzi

Renato Rizzi

Bernhard Rüdiger

Pietro Ruffo

S

Gino Sabatini Odoardi

Remo Salvadori

Giuseppe Salvatori

Nicola Samorì

Pasquale Santoro

Marina Sasso

Arcangelo Sassolino

Salvatore Sava

Ruggero Savinio

Maurizio Savini

Alessandro Scarabello

Salvatore Sciarrino

Manuela Sedmach

Luciano Semerani

Marinella Senatore

Davide Serpetti

Paolo Serra

Luis Serrano

Beniamino Servino

Serse

Marcello Sèstito

Namsal Siedlecki

Caterina Silva

Eredi Giuseppe Spagnulo

Valdi Spagnulo

Donatella Spaziani

Alessandra Spranzi

Marco Strappato

Guido Strazza

T

Giovanni Termini

Rolando Tessadri

Laura Thermes

Eugenio Tibaldi

Isabella Tirelli

Marco Tirelli

Michele Tocca

Angelo Torricelli

Carlo Torrisi

Angelo Turetta

V

Franco Vaccari

Wainer Vaccari

Giuliano Vangi

Grazia Varisco

Francesco Venezia

Paolo Verducci

Claudio Verna

W

Simona Weller

Z

Michele Zaza

Paolo Zermani

Gilberto Zorio