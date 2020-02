Dall’R&B al Dj, la storia della disco a Contemporary Cluster di Roma

Questo è il momento dell’anno nel quale la musica pop diventa portante, arrivando a traghettare i costumi, i gusti e le abitudini degli italiani. Ovviamente mi riferisco a un immaginario specifico, quello nazionalpopolare di Sanremo. Per tutti coloro che si nutrono di musica in modo onnivoro e reputano sia una condizione naturale nella quale ci si “alimenti”, per esempio mentre si lavora nel proprio studio, ci sono spazi ibridi come Contemporary Cluster a Roma, nel quale vanno a confluire i generi dall’arte visiva al design e si annettono le ricerche in modo molto naturale.

Sarà dunque nel fertile contesto di Contemporary Cluster che, sabato, 15 febbraio, verrà presentato al pubblico La Storia Della Disco Music, libro scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano che analizza le radici, la genesi e lo sviluppo di un punto di fusione sonoro, culturale e sociale dalle diramazioni creative con un focus di analisi nel periodo tra il 1974 e il 1980: un fenomeno molto amato, ma anche molto osteggiato che si è evoluto in modo dirompente.

Una storia da sentire e da vedere, da Contemporary Cluster

Il volume in presentazione de Contemporary Cluster tratta le prospettive rivolte al contesto socioculturale dell’epoca, la storia completa della disco music risalendo alle sue fonti afro, R&B, soul, funk fino ad arrivare alle contaminazioni con l’elettronica e l’evoluzione in Eurodisco. Con un occhio di riguardo riservato alla fervida scena italiana della prima Italo Disco, approfondendo altresì il fenomeno delle originarie discotheques che, da Parigi, sono esplose a New York, centro gravitazionale di tutta la club culture, trampolino di lancio dei nuovi ministri del suono, i DJ e i loro vinili nel nuovo formato a dodici pollici.

Le confluenze con la musica si estendono durante la serata prendendo percorsi paralleli; il pubblico sarà coinvolto ad ammirare la pixel art dello street artist KRAYON, in esposizione fino al ventinove febbraio, mentre nel bookshop al primo piano sarà possibile consultare il libro edito da Vanilla Edizioni e curato da Camilla Boemio, As Brilliant As The Sun, che lo scorso primo febbraio, è stato presentato con una conversazione aperta al pubblico negli spazi di Palazzo Cavallerini Lazzaroni. La pubblicazione ricostruisce un viaggio nelle pratiche artistiche della California e intorno la città di Roma creando un legame tra due luoghi d’arte accomunati da analogie e contraddizioni.