È tempo di Frieze: da Londra, le prime immagini del ritorno in presenza

Ve lo avevamo annunciato. Dopo l’edizione online del 2020, Frieze London e Frieze Masters riaprono i battenti di Regent’s Park, con gallerie da 39 Paesi che annoverano booth superstar e apprezzate novità – anche italiane! Grande attesa, tra le altre, per l’inedita lettura del mondo nella sezione Unworlding (Frieze London), attraverso la lente del curatore Cedric Fauq; e ancora per le proposte senza tempo di Stand Out (Frieze Masters), una «more interesting history of art» guidata da Luke Syson. Leitmotiv ormai indimenticabile per i visitatori: sicurezza. L’ingresso è contingentato, i biglietti limitati («Early bird tickets to Frieze London are now sold out!») e per accedere sono richiesti una vaccinazione completa o un tampone negativo. Benvenuti nella nuova normalità, già lontani anni luce dalle tanto sofferte Online Viewing Rooms.

Una passeggiata in fiera. Frieze London

Gli highlights da Frieze Masters

Frieze Sculpture