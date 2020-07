La famiglia Murdoch vuole investire su Art Basel: confermato l’interesse

Dell’interesse della famiglia Murdoch per il settore fieristico svizzero si parla da diversi giorni, ipotizzando quello che poche ore fa la stampa internazionale ha inziato a confermare: il figlio di Rupert Murdoch, James, attraverso la società Lupa Systems ha confermato l’interesse a investire 100 milioni di franchi svizzeri come azionisti di ancoraggio per rilevare tra il 30 e il 44 per cento delle azioni dell’MCH Group, azienda che possiede varie fiere svizzere, tra cui Art Basel. Ora la decisione di accettare l’offerta della famiglia Murdoch spetta all’assemblea generale degli azionisti di MCH Group, il prossimo 3 agosto, ma, salvo colpi di scena, sembra già cosa fatta.

Il settore fieristico svizzero, già in crisi da tempo, è stato ulteriormente messo in difficoltà dalla pandemia, rendendo ancora più urgente il reperimento di nuovi investitori. Se la Lupa System riuscisse ad acquisire oltre il 33,5% delle quote azionarie diventerebbe, di fatto, il socio di maggioranza dell’azienda, poichè il primo è il Cantone di Basilea che detiene, appunto, il 33,5% delle azioni.

La società di Murdoch, a quanto pare, sarebbe allettata a investire anche grazie al ribasso del prezzo delle azioni di MCH Group dovuto alla crisi generale, che le potrebbe a essere vendute a un valore inferiore al solito del 25%.

Sempre in conseguenza del difficile periodo, MCH Group prevede di ridurre il proprio consiglio di amministrazione a 9 membri, tre dei quali arriverebbero da Lupa System. Il 3 agosto, infatti, Murdoch e Jeff Palker, socio amministratore e consigliere generale di Lupa Systems, ed Eleni Lionaki, partner di Lupa Systems, saranno proposti al consiglio come nuovi membri.