50 lotti presi in analisi, tra quelli presentati ad aprile tra Hong Kong, Londra e Parigi. L’attenzione puntata sul segmento degli artisti contemporanei poco storicizzati. Ecco i tre artisti che – incrociando realizzi e tenuta del mercato – hanno registrato i risultati più solidi, tenendo presenti tre livelli di avanzamento di carriera differenti: Huang Yuxing si trova in una fase di tenuta del mercato, Claire Tabouret in una fase di consolidamento internazionale e Moe Nakamura rivela diversi segnali positivi, collocandosi in una nicchia collezionistica legata al pop surrealism.

Huang Yuxing (1975)

Le pennellate meticolose e i colori fluorescenti delle opere di Huang Yuxing derivano dalla tradizionale tecnica realista cinese – chiamata Gongbi Zhongcai – che viene declinata in chiave contemporanea, con colori e tratti che rendono manifesto il processo creativo. Durante l’asta Asian 20th Century and Contemporary Art dell’8 aprile a Hong Kong, presso la casa d’aste China Guardian, il dittico Gem, 2013 è stato venduto per HKD 744.000 ($94.934), il 24% sopra la stima. Huang Yuxing si è diplomato nel 2000 presso il Dipartimento di Pittura Murale dell’Accademia Centrale di Belle Arti. Il suo record è di HK$64,830,000 – US$8,319,746 registrato nel 2021 con la vendita dell’opera Seven Treasure Pines, 2016-2019 da Christie’s. Al momento è in mostra all’Ennova Art Museum Langfang fino al 7 giugno del 2027 con la collettiva Etched in Time: The Experience and Transformation of Contemporary Art Collection in China. Ha esposto, tra gli altri, al Long Museum Westbund di Shanghai e all’ICA Miami. È presente nella collezione dell’Institute of Contemporary Art di Miami. Di recente, è stato presentato ad Art Basel Hong Kong.

Claire Tabouret (1981)

Il 16 aprile 2026, a Parigi, durante l’asta Live Auction Art Contemporain di Christie’s, l’opera La Plante Pieuvre, 2015 è stata venduta a €60,960 (US$71,975) +10,84% rispetto alla stima iniziale. Ha studiato presso l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi. Il suo record d’asta è stato registrato il 14 maggio 2021 da Christie’s New York, l’opera Les débutantes (bleu azur), 2014 è stata venduta per US$870,000. Attualmente in mostra al Museum Voorlinden di Wassenaar fino al 25 maggio 2026 con la mostra personale Claire Tabouret Weaving Waters, Weaving Gestures. Nel dicembre 2025 i disegni preparatori per le vetrate di Notre-Dame sono stati presentati al Grand Palais di Parigi. L’artista ha inoltre esposto all’ICA Miami e alla Biennale di Venezia del 2022. A Frieze New York 2025, Perrotin le ha dedicato uno stand personale andato sold out. Tra le numerose collezioni pubbliche ricordiamo l’Albertina Museum e il Centre Pompidou.

Moe Nakamura (1988)

Durante l’asta Asian 20th Century and Contemporary Art dell’8 aprile a Hong Kong, presso la casa d’aste China Guardian, l’opera Digging for Truth, 2014 è stata venduta a HKD 504,000 ($65.310), il 12% sopra la stima. Nel 2012 si è laureata presso l’Università di Arte e Design Joshibi, Dipartimento di Belle Arti, in Pittura Occidentale. Il suo record d’asta è di HK$1,386,000 (US$176,562), 73,25% sopra la stima con l’opera Wander in Silence, 2016 venduta durante l’asta 20th Century & Contemporary Art & Design Day Sale da Phillips Hong Kong nel 2022. Dal 22 maggio al 21 novembre 2026 la troviamo in mostra alla Fondazione Maddalena di Giacomo a Palazzo Valier, Venezia con la mostra collettiva La nota mancante. Nel 2025 è stata esposta al POLA Museum Annex di Tokyo, ha inoltre esposto al Tokyo Art Museum. Da poco è stata presente ad Art Fair Tokyo 2026, e Art Taipei 2025.