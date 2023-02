Sotheby’s International Realty, all’asta la megavilla di Jim Carrey

Jim Carrey una piscina con cascata. E poi un orto, per uno stile di vita sempre più green. Sotheby’s International Realty annuncia la vendita della megavilla di n campo da tennis, una sala cinema, un teatro, un’area per lo yoga, un centro benessere, 3800 mq, cinque camere da letto, nove bagni. Ma anche ua Los Angeles, la sua casa dal lontano 1994 (quando l’attore la acquistò per $ 3,8 milioni). Il valore dell’immobile, nel 2023? Decisamente lievitato, fino alla cifra monstre di $ 28,9 milioni.

The One, in effetti, la maxiresidenza da sogno sulle colline di Bel Air che lo scorso anno, sempre da Sotheby’s, trovava un acquirente per Versace, a Milano, è stata aggiudicata nel 2022 per € 33,3 milioni; l’ex tenuta di Bruce Willis a Parrot Cay, lo scorso aprile, era in vendita da Sotheby’s International Realty per $ 35 milioni; La Vigie di Cap d’Antibes, che un tempo ospitò Picasso e i suoi “scarabocchi” (date un’occhiata

Ed eccoci davanti a una nuova casa superstar, fresca fresca sul mercato. «Per la prima volta in vendita in quasi 30 anni » , recita l’annuncio, « questa proprietà appartenuta a una celebrità, meticolosamente mantenuta, si trova dietro a più di 85 metri di facciata con siepe, proprio nel cuore del quartiere Brentwood». Poi una sfilza di lussi non esattamente quotidiani: gli interni alti, inondati di luce naturale, i pavimenti in mattoni lucidi e legno massiccio, caminetti sparpagliati in ogni dove, viste sul verde, spazi adatti per piccole e grandi riunioni. E la cucina da chef, con ampi armadietti ed elettrodomestici «di qualità superiore».

Non solo. A sfilare lungo le pareti della megavilla, attualmente, anche una serie di opere create dallo stesso Jim Carrey, da Hooray We Are All Broken, con quattro figure astratte a pois su uno sfondo luminoso, fino a una scultura in bronzo nuda di nome Ayla. « Quando ho iniziato davvero a dipingere, ero diventato così ossessionato che non c’era nessun posto dove trasferirsi a casa mi», raccontava l’attore in I Needed Color, il breve documentario rilasciato nel 2017. Non sono citate tra i beni in vendita su Sotheby’s International Realty le sue opere, sembra che si trasferiranno insieme all’attore.