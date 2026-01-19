19 gennaio 2026

Addio a Valentino Garavani: muore a 93 anni il re della couture

È morto oggi a Roma Valentino Garavani, fondatore dell’omonima maison e figura cardine della moda italiana del secondo Novecento: aveva 93 anni

Con la scomparsa di Valentino Garavani oggi 19 gennaio 2026 si chiude definitivamente l’epoca dei grandi couturier-fondatori. La notizia è stata confermata nelle prime ore della mattina; lo stilista si è spento nella sua residenza romana, lasciando un vuoto profondo non solo nel sistema moda, ma nell’intera cultura visiva contemporanea.

Ma l’eredità di Valentino continua e va oltre la moda: un immaginario visivo fondato sulla disciplina, sull’eleganza e su una concezione della creazione come atto artistico.

Nato a Voghera nel 1932 e formatosi tra Parigi e Roma, Valentino ha costruito un’idea di moda come arte applicata, capace di coniugare rigore formale, sensualità controllata e un senso quasi sacrale della bellezza. Fin dalla fondazione della maison nel 1960, Roma diventa per lui non solo una sede operativa, ma un orizzonte simbolico: la città eterna, con il suo classicismo stratificato, entra nel DNA delle sue collezioni.

Il successo internazionale arriva rapidamente, ma è negli anni Sessanta e Settanta che Valentino definisce un linguaggio riconoscibile e duraturo: abiti-scultura, linee pure, drappeggi che richiamano la statuaria antica, una palette cromatica dominata dal celebre Rosso Valentino, diventato nel tempo non un semplice colore, ma un vero e proprio simbolo della maison.

Significativa è anche la sua relazione con il mondo delle istituzioni culturali e museali. La moda di Valentino è stata più volte esposta in contesti museali, confermando lo statuto delle sue creazioni come oggetti da contemplazione, oltre che da indossare. La recente apertura di PM23, spazio espositivo voluto insieme a Giancarlo Giammetti nel cuore di Roma, ha sancito ulteriormente questo passaggio dalla moda al patrimonio culturale, ponendo il suo lavoro in dialogo diretto con l’arte, l’architettura e la memoria.

Il ritiro dalle scene nel 2008, celebrato con una memorabile sfilata al Musée Rodin di Parigi, aveva già assunto i contorni di un gesto museale. Da allora, la figura di Valentino ha continuato a esercitare un’influenza silenziosa ma persistente, come riferimento etico ed estetico in un sistema sempre più accelerato.

I dettagli sulle esequie saranno comunicati nei prossimi giorni. Intanto, il mondo della moda e dell’arte salutano una figura che ha saputo trasformare l’abito in un linguaggio condiviso.

