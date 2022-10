Ne abbiamo parlato con Fabio Cavallucci, curatore della mostra, e con l’artista.

Come è nato il progetto “Altana” e che visione ne aveva Claudio Poleschi?



«Come accade per quasi ogni progetto è nato da diverse sorgenti. Ricordo che eravano insieme, Claudio ed io, a vedere una mostra di Stefano Arienti alla Galleria Stein ancora nel 2019. Ricordo poi una sera a cena, in cui Claudio parlava della generazione degli anni Novanta e del fatto che sarebbe interessante fare una serie di mostre su di essa. A dire il vero mi ha raccontato Vittorio Corsini che era stato lui, quando si trovavano a cena, a inculcargli questa idea. Questo prima dell’era Covid. Poi, dopo un paio d’anni, sono tornato io a parlarne con Poleschi. Abbiamo coinvolto Giacinto Di Pietrantonio e Angela Vettese ed è nato SM-art. Sensibilità artistiche dagli anni Novanta, il progetto che dovrebbe vedere una serie di artisti di questa generazione di cui Arienti è l’apripista, così come apripista in qualche modo era stato di tutto il clima degli anni Novanta, avendo avviato ripreso una linea concettuale già a metà degli anni Ottanta. Ovviamente un passaggio importante è stata l’adesione delle istitutzioni della Repubblica di San Marino, la Galleria Nazionale e gli Istituti Culturali, senza le quali il progetto non sarebbe mai nato. Altana in sé, invece – ossia il progetto che raccoglie la serie di interventi che Arienti ha realizzato nelle sedi della Repubblica e la mostra presso la Galleria Poleschi – è tutta frutto dell’incontro dell’artista con San Marino, la sua storia e il suo paesaggio, l’essere allo stesso parte d’Europa, ma anche il potersi permettere uno sguardo, sia geograficamente che metaforicamente, distaccato, d’alto. Claudio Poleschi ha condiviso tutti i passaggi della creazione da parte dell’artista: le visite in loco, la nascita dei primi germogli dei progetti specifici, la scelta delle opere da esporre in galleria. E ancora pochi giorni prima di lasciarci, dal letto dell’ospedale, era totalmente immerso nelle fasi produttive».

Il percorso espositivo di Altana si articola in diversi luoghi di San Marino, come sono stati individuati questi luoghi?



«​I luoghi sono stati scelti dall’artista nel corso di alcune visite, coadiuvato da Rita Canarezza, responsabile della Galleria Nazionale. Sono la Galleria Nazionale stessa, le Antiche Cisterne del Palazzo Pubblico, e la ex Galleria ferroviaria “Il Montale”, l’ultimo tratto della ferrovia che negli anni Trenta collegava Rimini alla vetta del Titano. In ciascuno di questi luoghi Arienti ha realizzato un lavoro site specific: per la Galleria Nazionale ha prodotto Viste, una serie di scorci di paesaggi visti dalll’alto, catturati con la propria camera, e tracciati con inchiostro metallico su teli antipolvere. Nelle antiche Cisterne ha realizzato Gocce, una silhouette dell’Europa fatta di centinaia di barattoli e bottiglie di vetro che nella penombra dello spazio sotterraneo luccicano come nelle immagini notturne della Terra ripresa dal satellite. Nella Galleria ferroviaria ha costruito Castello, un blocco di pietra e di libri, a cui ha aggiunto anche strutto e miele, come a riportare il senso della civiltà e della cultura umana nei tempi geologici, ricucendo il dissidio tra idea e concetto, tra res cogitans e res extensa. Tutti questi lavori solo collegati da un fil rouge, quello evovcato dal titolo appunto: la vista dall’alto, lo sguardo in lontananza».

La selezione di opere in mostra, in particolare i lavori in galleria, ripercorrono la produzione artistica di Arienti fino a oggi. Quali sono gli aspetti in cui si registrano maggiori cambiamenti, se ci sono stati, e quali quelli di maggiore costanza nel suo percorso di ricerca?

«Arienti non è un artista avanguardista, nel senso che non punta a rinnovarsi sempre. Se si trattasse di letteratura, potremmo parlare più di “romanzo di prove” che di “romanzo di formazione”, nel senso che il protagoniosta – qui l’artista – non percorre una strada per rivelarsi al termine cambiato. Le sue serie artistiche sono appunto prove successive, direi tutte importanti, ciascuna tesa a risolvere il problema in modo particolare, ma in fondo tutte indirizzate fondamentalmente a un fine: trasformare le immagini esistenti. Tagliuzzare, forare, piegare, cancellare, copiare, scarabocchiare, sono in fondo le azioni comuni ricorrenti, simili a tante azioni quotidiane che tutti facciamo, azioni-gioco con cui l’artista si riappropria delle immagini che ci circondano, sia che siano prese dalla storia dell’arte, sia dalla cultura pop, sia che siano colte, come ormai succede sempre di più, da scatti prodotti da lui stesso. In questa continua trasformazione delle immagini sta la piccola-grande intuizione di Arienti: non possiamo non riconoscere che siamo circondati ormai da troppe immagini tanto che non serve crearne di nuove, ma allo stesso tempo non possiamo non volercene appropriare, a costo di distruggerle, come il bambino che spacca il giocattolo per conoscerlo, per capirne il meccanismo».

Una domanda all’artista: quali sono i Suoi progetti futuri?

«Dopo una stagione densissima di progetti espositivi, fra San Marino, Monopoli, Verona, Pisogne, Grassobbio, Cosenza e Pescara, non vedo l’ora di riposare. Per fortuna non ho progetti in corso a breve scadenza. Sono reduce da un doppio trasloco, di abitazione e studio, che a sessantun’anni un po’ mi pesa. Ma avrò finalmente una base operativa supplementare a Casalromano, in provincia di Mantova, a pochi chilometri da Asola, dove sono nato e vicino a Canneto sull’Oglio, da dove proviene la mia famiglia. E’ un ritorno alle origini che mi riavvicina al paesaggio dei fiumi della Pianura Padana, quello che amo di più».