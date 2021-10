Le nuove mostre di Studio la Città, Verona

A Dogana di fiume inaugura oggi, 14 ottobre, alla 17.30 il progetto di Herbert Hamak e Costas Varotsos, “Una porta sul fiume”, una delle proposte di Studio La Città per l’art week veronese.

Herbert Hamak e Costas Varotsos, “Una porta sul fiume”

Dogana di fiume, fino al 23 ottobre

Realizzata da Studio la Città, in collaborazione con i Musei Civici di Verona – Museo di Castelvecchio, la Galleria Giorgio Persano di Torino e il Canoa Club Verona.

«Studio la Città ha definito un progetto di collaborazione con il Canoa Club Verona che “custodisce” l’antica Dogana di fiume. Eretta nel 1792 è uno dei luoghi più suggestivi di Verona che, al calare del sole, offre un incantevole gioco di riflessi sull’acqua, visibili anche dal Lungadige Pasetto e da Ponte Navi. Per la valorizzazione di questo luogo, Studio la Città ha avviato un ciclo di eventi articolato in più puntate e intitolato “Una Porta sul Fiume”.

Il progetto verrà inaugurato con la prima mostra giovedì 14 ottobre alle 17.30, in occasione del programma di eventi legati alla manifestazione di ArtVerona 16 e Vinitaly Special Edition: due fiere che quest’anno condivideranno per la prima volta la giornata di domenica 17 ottobre.

Cogliendo la proposta di sinergia suggerita dalla Fiera, Studio la Città ha coinvolto il mondo del vino in un progetto realizzato con ISWA – Italian Signature Wines Academy: istituzione che riunisce nove delle più importanti aziende vinicole italiane. L’obiettivo di ISWA è quello di valorizzare l’immagine e l’eccellenza del vino italiano nel mondo. Per questa occasione le aziende del gruppo, che già da tempo hanno legato il loro nome ad iniziative volte al sostegno dell’arte e della cultura, rinnovano l’interesse di uno scambio reciproco, realizzando con Studio la Città due eventi creati ad hoc negli spazi della Dogana di Fiume. Le cantine del gruppo saranno presenti a Vinitaly Special Edition – Hall 6, stand C4.

Saranno installate sulla sponda dell’Adige, una serie di installazioni realizzate dagli artisti Herbert Hamak (1952, Germania) e Costas Varotsos (1955, Atene), in dialogo con l’acqua e le sue rifrazioni di luce».