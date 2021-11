Le opere di Marisa e Mario Merz per la prima volta insieme, alla Fondazione Merz

di redazione

Alla Fondazione Merz per la prima volta la ricerca di Marisa e di Mario Merz «si incontrano in un percorso unitario, per ricreare la dimensione dialogica». Nel percorso espositivo si aggiungono tre nuovi lavori di Richard Long, Giulio Paolini e Remo Salvadori. Fino al 9 gennaio 2022