‘Mirages’: alla Collezione Maramotti la prima personale di Jenna Gribbon in Europa

A Reggio Emilia la Collezione Maramotti è uno scrigno che offre ai visitatori l’occasione di esplorare dimensioni sempre nuove. Diretta da Sara Piccini, l’istituzione privata ha nella propria identità l’esplorazione e l’offerta al pubblico di nuove prospettive e nuove lettura dell’arte contemporanea. Lo fa con la collezione permanente riallestita poco più di un anno fa, e, in questi mesi, con la personale dell’artista britannica Emma Talbot “The Age / L’Età” (fino al 18 febbraio), che conclude la residenza legata all’ottava edizione (2020-2022) del biennale Max Mara Art Prize for Women realizzato in collaborazione con la Whitechapel di Londra. Nella stessa dimensione esplorativa si colloca “Mirages”, la prima personale in un’istituzione europea di Jenna Gribbon (Knoxville, US, 1978), artista statunitense che vive e lavora a Brooklyn. La mostra, curata da Sara Piccinini, presenta un inedito corpus di dieci opere pittoriche specificamente pensate per la Pattern Room della Collezione e in cui ritrae la propria compagna, la musicista Makcenzie Scott (Torres).