Il lavoro di Johann Sebastian Bach avrebbe potuto non arrivare mai fino alle nostre orecchie se non fosse stato riscoperto nel XIX sec da Felix Mendelssohn. Allo stesso modo i dipinti di Dieric Bouts non sarebbero mai arrivati fino a noi, o sarebbero ancora tutti attribuiti erroneamente ad Hans Memling se non fosse per il grande lavoro fatto da Johann David Passavant. Infatti questo pittore, ricercatore e curatore tedesco, appassionato e studioso di pittori fiamminghi, fu il primo a riconoscere in varie pubblicazioni il lavoro di Dieric Bouts, dando giustizia all’importante lavoro di questo artista.

“Dieric Bouts. Creatore di immagini”. Una nuova prospettiva

Il concept di questa mostra è senza dubbio radicale: non dobbiamo guardare a Bouts come a un artista. L’immagine che abbiamo oggi dell’artista-pittore infatti non esisteva nel XV secolo. Dieric Bouts non era un genio romantico o un brillante inventore, era un creatore d’immagine. Dipingeva ciò che ci si aspettava da lui e lo faceva eccellentemente. Ha quindi senso confrontarlo con gli attuali creatori d’immagine: fotografi sportivi, registi cinematografici, sviluppatori di videogiochi. M Leuven li colloca fianco a fianco con il vecchio maestro, intrecciando un percorso storico e uno trans-storico alla scoperta di questo professionista delle arti visive.

Una mostra che intreccia lavori e secoli diversi, invitando lo spettatore a chiedersi: in quali lavori si ritrovano oggi le innovazioni e le tecniche di Bouts?

Leuven

Per capire Bouts bisogna collocarlo nella sua epoca. La Lovanio del XV secolo, un periodo di grandi transizioni sociali, quando la società medievale feudale si stava un po’ per volta sgretolando, facendo emergere nuove città. Una di queste fu proprio Lovanio, che conobbe una grande rinascita, dopo gli orrori della guerra e della peste nel secolo precedente. La nuova università, fondata nel 1425 permise alla città di creare un terreno fertile per la crescita di un potere internazionale. A questo si unì anche un piano ambizioso di ricostruzione urbana che vide la costruzione tra gli altri del municipio e della chiesa di San Pietro. Ciò significò una grande richiesta di commissioni per gli artisti.

Dieric Bouts si trovava al momento giusto nel posto giusto.

Con la spazialità di Jan van Eyck e le linee visuali di Rogier van der Weyden, Bouts è capace di fare con i suoi pannelli dipinti una perfetta sintesi della cultura visuale del primo Rinascimento.

Gli altri protagonisti della mostra

Il percorso che l’M-Leuven propone alla scoperta di Bouts si può esplorare con due vie parallele. Attraversando le 5 grandi sale tematiche, il visitatore incontra circa 25 lavori di Bouts, esposte insieme a 40 opere che mostrano il contesto storico in cui questi dipinti sono nati. Ad intersecare questo percorso più tradizionale ve ne si trova un secondo che propone una lettura contemporanea di questi capolavori tardo gotici, che vengono presentati accanto a opere contemporanee, frutto della nostra società visuale ma che riprendono le stesse tipologie di immagini che l’artista fiammingo ha introdotto 5 secoli fa.

Infatti proprio come Bouts era indissolubilmente legato alla città di Leuven, ai suoi mecenati e alle tendenze religiose e culturali, anche gli attuali creatori d’immagine sono plasmati dal mondo che li circonda. Steven Degryse conosciuto con lo pseudonimo Lectrr,ad esempio, lavora come fumettista, giornalista e autore di fumetti. Con il suo fumetto quotidiano per De Standaard, crea lavori che utilizzano le convenzioni visive per guidare la lettura di un’immagine o di un fumetto, gli stessi che utilizzava il pittore fiammingo.

Bouts accentua il senso di realtà nelle sue opere utilizzando elementi “reali”. Con oggetti e situazioni che erano familiari agli spettatori del XV secolo, ma che sono altrettanto riconoscibili oggi, costruendo un ponte attraverso il tempo. Avverso al dramma e al pathos, utilizza la vita ordinaria per cogliere sfumature che sono altrettanto rilevanti per gli spettatori di oggi, proprio perché così riconoscibili.

Il regista Pier Paolo Pasolini ha fatto la stessa cosa, ma con un approccio leggermente diverso. Nel suo film Il Vangelo secondo Matteo, racconta il Vangelo secondo Matteo in un modo che lo rende “terreno” e “del popolo”, distaccandolo così dalla morale ecclesiastica o dall’eroismo del XVIII secolo. Utilizza attori non professionisti, li fa parlare in dialetto e sceglie luoghi riconoscibili. Allo stesso tempo, non aggiunge una sola parola al testo originale. Rimane fedele alle scritture, seguendole letteralmente alla lettera. Così facendo, costruisce anche un ponte: un visitatore del XV secolo, senza alcuna conoscenza del cinema, capirebbe tutto di questo film.

Un accostamento che è stato proposto dal direttore della fotografia del Museo, Gust Van den Berghe, che ha riconosciuto il senso del realismo di Bouts nell’opera di Pasolini e ha curato una serie di estratti che si trovano in mostra.

A questo punto anche lo storyboard di Star Wars, in mostra grazie al prestito del Lucas Museum of Narrative Art di Los Angeles, può sembrare un eco dei paesaggi fantastici che appaiono nell’opera La caduta dei dannati a Lille di Bouts.

Sono dei confronti che possono apparire dissacranti? Probabilmente si, ma ciò che è sicuro è la volontà di raccontare attraverso le opere il periodo storico che stiamo vivendo e questo accomuna sicuramente Dieric Bouts con i suoi colleghi a noi contemporanei.

Dieric Bouts Festival

La mostra Dieric Bouts. Creatore di immagini, si inserisce nel programma del New Horizons | Dieric Bouts Festival di Lovanio, che si svolgerà fino al 14 gennaio 2024. Un programma tutto da scoprire che comprende il primo festival di musica 4D sul suolo belga, performance rivoluzionarie, serate nei club e molto altro ancora.

Cosa distingue questo festival? Con innumerevoli eventi per tutte le età, il festival cittadino ispira ed emoziona gli abitanti del luogo e i visitatori stranieri unendo l’arte visuale alla scoperta di una città estremamente viva. (qui il programma)