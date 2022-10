‘Of Men and Giants’: Davide Cantoni al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

«Considerato con grande interesse per la tecnica innovativa e per l’intensità delle storie che racconta e reinterpreta attraverso il proprio lavoro, Davide Cantoni presenta in questa mostra opere di due recenti cicli, 2 degrees e Les Etrangers.

I lavori, realizzati con la tecnica della bruciatura su carta eseguita tramite lente di ingrandimento, dialogheranno con le celebri sculture esposte al Museo in un meccanismo di incontro e scontro tra giganti e uomini, storia indelebile e notizie passeggere.

Le sculture della collezione Farnese, Giganti sia per la prestanza fisica sia per l’incidenza storica culturale, dialogheranno con le opere contemporanee di Davide Cantoni, reperti archeologici per il futuro. La connessione tra i due lavori riporta alla storicizzazione delle immagini di cronaca, la cui pubblicazione brucia la loro rilevanza come “notizia”, con la conseguente sostituzione da parte di nuove immagini e notizie. L’artista bruciando le opere, brucia la notizia e contemporaneamente la eleva ad opera d’arte, salvandola dall’oblio.

Nelle opere del ciclo 2 grades, realizzate con la tecnica della bruciatura su carta eseguita tramite lente di ingrandimento, il tema si incentra sulle conseguenze del surriscaldamento globale. Cantoni pone l’accento su come tali problematiche debbano uscire dai salotti della politica internazionale e coinvolgere direttamente le persone. Le immagini, fragili per effetto delle bruciature, dimostrano come questa piccola misura espressa in gradi – 2 – possa creare enormi differenze, portando il mondo per la prima volta davanti ad una catastrofe di proporzioni globali creata dall’uomo stesso, l’era dell’antropocene.

Per la serie de Les Etrangers, l’artista prende spunto dal capolavoro letterario del 1942 di Albert Camus L’Étranger (Lo Straniero). Il libro pone l’attenzione quel sentimento di indifferenza e di alienazione che in certi casi si sviluppa nell’individuo, e che l’artista da sempre addita come uno dei mali della società. Gli stranieri in questo caso sono tutti protagonisti di episodi di cronaca, che invadono per un breve periodo le pagine di giornali e telegiornali per poi diventare spunto per conversazioni effimere, fino a dissolversi con la diffusione di nuove immagini. […]

La fragilità delle immagini e la sottigliezza delle forme creano un contesto estremamente sensibile e riflessivo, mentre i toni sottili e delicati della colorazione accuratamente introdotta in alcune parti dei disegni contribuiscono alla creazione di un nuovo tipo di bellezza della superficie».