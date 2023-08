Thesauros: un viaggio nella pittura esoterica di Agostino Arrivabene

«Thesauros è il tesoro, un luogo dove ho voluto raccogliere la mia memoria, la mia vita, i miei drammi e il mio cammino insieme ai grandi testimoni delle arti visive e letterarie del passato» dichiara Agostino Arrivabene riguardo il titolo della mostra. Thesauros è un piccolo luogo sacro offerto alle divinità nell’antica Grecia, e analogamente l’artista considera le sue opere come doni votivi. La mostra a Palazzo dei Diamanti, visitabile fino all’1 ottobre, vede la produzione di oltre vent’anni di lavoro, dal 1985 a oggi, delle «piccole liberazioni» all’interno della sua enorme produzione artistica.

Nella prima sala ci troviamo ad ammirare l’opera più recente: Erotomachia infera (2023), raffigurante la bufera a cui sono condannati i lussuriosi nel quinto canto della Divina Commedia di Dante Alighieri. La scena è carica di tensione, vediamo i protagonisti Paolo e Francesca separati dall’accumulo dei corpi dannati, impegnati in un dolce e passionale abbraccio. Nonostante la drammaticità della scena, i colori utilizzati creano un effetto «simpatico» e piacevole all’occhio dello spettatore.

La letteratura dantesca, la poesia e la mitologia greca sono fonte di grande ispirazione per Arrivabene, che iconograficamente si rifà ai grandi maestri del passato quali Michelangelo Buonarroti, Van Rijn Rembrandt, Leonardo da Vinci. Di quest’ultimo ne notiamo la citazione e omaggio in Lucifero (1997), opera tra le più iconiche dell’artista. L’iconografia riprende quella della Gioconda ma con il volto svanito in un nero profondo che richiama la figura di Ade. La mitologia, sostiene l’artista, è «metafora della vita» in quanto aiuta a decifrare meglio alcune dinamiche esistenziali. Il mito greco di Ade e Persefone è molto caro ad Arrivabene, il quale, dopo un periodo del suo vissuto particolarmente difficile, si ritrova a immedesimarsi in entrambe le divinità: la forza generatrice di Persefone è un «aggrappo alla vita», mentre l’idea della morte viene affrontata catarticamente attraverso il mito.

«Il più eccentrico, il più originale, il più sperimentale. Gli piace la pittura ambiziosa, gli piace la perfezione esecutiva» sono le parole del curatore Vittorio Sgarbi per descrivere Agostino Arrivabene. La sua voglia di sperimentare e la sua originalità sono ben visibili nelle opere esposte in chiusura alla mostra realizzate su legno fossile cretaceo. Aracne (2014), Il respiro della terra (2015) e Vergine fossile (2020), riprendono l’antica tradizione della pittura lapidea utilizzata già in epoca egizia e ripresa successivamente dal pittore rinascimentale Sebastiano del Piombo.

Arrivabene con grandissima precisione e tecnica fa dialogare il suo lavoro con le venature del legno e la loro matrice astratta. Attraverso un delicato dialogo e una tavolozza che riprende i colori del materiale, l’artista rende vano ogni tentativo del visitatore di comprendere dove inizi la parte artificiale e quella naturale.