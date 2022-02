Il 2022 di Magazzino Italian Art: da Piero Gilardi ai Formafantasma e molto altro

Magazzino Italian Art, dalla sua sede di Cold Spring, a pochi chilometri da New York City, ha annunciato oggi il programma per l’anno 2022, che offrirà al pubblico una ricca serie di mostre, progetti digitali e in presenza. Nel frattempo proseguiranno Magazzino i lavori di costruzione del nuovo edificio del museo, progettato dagli architetti spagnoli Alberto Campo Baeza e Miguel Quismondo e denominato Robert Olnick Pavilion, la cui apertura al pubblico è prevista per il 2023.

Gli highlight della programmazione 2022

«Piero Gilardi e la serie di lavori Tappeto-Natura, al centro della sua opera, saranno il tema della prima mostra negli Stati Uniti che un museo dedicherà all’artista italiano, con prestigiosi prestiti provenienti da istituzioni pubbliche e private europee e americane (7 maggio 2022 – 9 gennaio 2023). A seguire, dal 22 maggio al 14 novembre 2022, sarà la volta della mostra “Formafantasma at Manitoga’s Dragon Rock: Designing Nature“. Il celebre duo di designer italiani, Andrea Trimarchi e Simone Farresin, presenteranno una selezione di opere in dialogo con la magnifica casa-studio del designer americano Russel Wright e la natura che la circonda. Prosegue la collaborazione con Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University e l’Istituto Italiano di Cultura New York, in autunno, con la personale di Margherita Raso», ha anticipato il museo.

«Proseguono anche i progetti: Pensiero Plurale: On the Politics of Visibility a cura di Ilaria Conti; la serie di conferenze annuali, nell’ambito dei progetti di ricerca di Magazzino Italian Art, quest’anno dedicate al tema del lavoro nella pratica degli artisti nel movimento dell’Arte Povera, e Cinema in Piazza, arrivato alla quinta edizione. Sono, inoltre, previste due giornate di studi su Piero Gilardi e Jannis Kounellis, quest’ultima organizzata in occasione della mostra a lui dedicata presso con il Walter Art Center a Minneapolis», ha aggiunto l’istituzione.

Le parole del Direttore

Con queste parole Vittorio Calabrese, Direttore di Magazzino Italian Art, ha presentato i progetti per il prossimo futuro: «Siamo entusiasti di annunciare la programmazione di Magazzino Italian Art per la prossima stagione che corrisponde al quinto anniversario dell’istituzione. Saremo il primo museo negli Stati Uniti ad esporre in una grande mostra le opere dell’artista Piero Gilardi. Pur essendo associato al movimento dell’Arte Povera, Gilardi si distingue dagli altri del gruppo per essersi concentrato su temi di biopolitica ed ecologia, che rendono il suo lavoro oggi particolarmente rilevante. In aggiunta a questa attenzione alla sostenibilità, continueremo a promuovere il nostro impegno nei confronti della comunità con un progetto in collaborazione con un’altra istituzione locale, Manitoga, The Russel Wright Design Center, e con la coppia di designer italiani Formafantasma, che intendono creare un dialogo tra il loro lavoro e quello del compianto designer industriale Russel Wright, esplorando la sincronicità tra natura, architettura e design. Nel confermare il nostro impegno verso la ricerca sull’arte italiana annunciamo anche il prossimo ciclo di conferenze, curato da Katie Larson. Proseguiamo, inoltre, con l’annuale collaborazione con la Casa Italiana Zerilli-Marimò a New York e facendo seguito alla recente mostra dell’artista Namsal Siedlecki all’Istituto Italiano di Cultura, siamo orgogliosi di collaborare ancora con queste importanti istituzioni per una personale dell’artista Margherita Raso».

Il programma completo

“Pensiero Plurale: On the Politics of Visibility”

22 febbraio 2022 ore 18:00

A cura di Ilaria Conti

«Magazzino Italian Art presenta On the Politics of Visibility, una conversazione in diretta streaming tra gli artisti Alessandra Ferrini e Binta Diaw, la curatrice e producer culturale Johanne Affricot e il ricercatore e scrittore Dimone Frangi, che fa parte dell’iniziativa Pensiero Plurale. Curato da Ilaria Conti, Pensiero Plurale è un articolato programma incentrato sul tema della giustizia sociale e culturale nelle arti in Italia e negli Stati Uniti. On the Politics of Visibility affronta, attraverso le voci di artisti, curatori e pensatori, le attuali politiche di rappresentazione nelle arti in Italia. Quest’evento fornisce una piattaforma per discutere progetti artistici che riflettono sul passato storico dell’Italia, sulla sua amnesia coloniale e iniziative curatoriali che offrono visibilità a nuove pratiche che hanno origini nella diversità culturale e sociale».

The Politics of Labor in Postwar Italian Art

19 marzo – 30 aprile 2022

A cura di Katie Larson, Scholar-in-Residence 2021-2022

«In primavera, un ciclo di quattro conferenze esaminerà come l’idea di lavoro artistico sia stata (ri)concepita dagli artisti dell’Arte Povera durante gli anni ’60 e ’70. Gli incontri affronteranno il modo in cui gli artisti del periodo hanno sfidato i metodi tradizionali di produzione e i sistemi di valore, inquadrando la loro sperimentazione nei disordini socio-politici del periodo, mentre in Italia dilagavano le proteste contro l’industrializzazione, il consumismo e la disuguaglianza di classe».

19 marzo 2022 – Katie Larson: “Notes on Making: Art, Labor, and Language in Postwar Rome”

2 aprile 2022 – Silvia Bottinelli: “Make art not soup. Reconfiguring Domestic Labor through Collage and Ready-mades in Postwar Italy”

16 aprile 2022 – Adrian Duran: “Icons and Indexes of Labor in Postwar Italy”

30 aprile 2022 – Elizabeth Mangini: “Material Matters: Artistic Labor in Giuseppe Penone’s Sculpture”

Gilardi: Tappeto-Natura

7 maggio 2022 – 9 gennaio 2023

A cura di Elena Re

Elena Re, curatrice della mostra, ha spiegato: «”Tappeto-Natura” incarna le convinzioni etiche, ecologiche e politiche dell’artista”. Tra il 1966 e il 1968 Gilardi visse a New York ed espose queste opere sia in gallerie internazionali che in spazi underground incontrando così gli artisti della neoavanguardia. Tra le molte iniziative di cui fu il centro, scrisse su riviste come Arts Magazine, pubblicò un diario dei suoi viaggi tra gli Stati Uniti e il Nord Europa su Flash Art; mise l’Arte Povera in relazione alle tendenze post minimaliste e concettuali; teorizzò e coniò il termine “Arte microemotiva”. Lavorò su più fronti perché l’arte esprimesse libertà, anticipando gli ideali maturati dalla cultura del ’68 e attuandoli nel tempo. Per questo il PAV – Parco d’Arte Vivente, da lui ideato e presieduto a Torino a partire dal 2008, è oggi il luogo dove Gilardi catalizza l’arte senza barriere. Tappeto-Natura ha continuato a evolversi in modo parallelo a questi sviluppi, manifestandosi nel presente e prefigurando il sogno dell’artista».

Formafantasma at Manitoga’s Dragon Rock: Designing Nature

presso Manitoga, Russel Wright Design Center, Garrison New York

23 maggio – 14 novembre 2022

La mostra organizzata da Magazzino Italian Art in collaborazione con Manitoga, Russel Wright Design Center

«Da sempre interessati al complesso rapporto tra design e mondo naturale, Andrea Trimarchi e Simone Farresin del duo Formafantasma presentano una selezione di opere in dialogo con “Dragon Rock”, casa e studio del celebre designer americano Russel Wright. Iconico esempio di architettura modernista immersa nei boschi dell’Hudson Valley, l’opera di Wright è un edificio di pietra, legno e vetro pensato in dialogo con il paesaggio in cui è costruita. La selezione di lavori, presentati nello spazio in modo silenzioso e come parte stessa dell’architettura, si focalizza principalmente sui primi lavori dei designer, dove la ricerca dei materiali e la preferenza per l’organico incontrano, in modo inaspettatamente coerente, l’attitudine sperimentale di Wright e la sua visione dell’architettura come estensione del paesaggio».

Cinema in Piazza

17-19 giugno 2022

«A giugno si terrà la quinta edizione di Cinema in Piazza, in collaborazione con Artecinema e Cold Spring Film Society. Le proiezioni di quest’anno, nel cortile centrale del museo, includono Red Regatta di Melissa McGill, Design is One di Lella e Massimo Vignelli e Swept Away della compianta Lina Wertmüller».

Mostra personale di Margherita Raso

Presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York

21 settembre – 22 ottobre 2022

«Magazzino Italian Art, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di New York e la Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University, presenta la prima mostra istituzionale negli Stati Uniti dell’artista multidisciplinare Margherita Raso. La pratica artistica della Raso si focalizza sulla ricerca dei materiali, in particolare il bronzo e il tessuto Jacquard, attraverso la scultura e le installazioni site-specific.

Gilardi Study Day

8 ottobre 2022

Durante la mostra “Gilardi: Tappeto-Natura” è prevista una giornata di Studi dedicata all’artista.

Kounellis Study Day

12 novembre 2022

A cura di Francesco Guzzetti

«Magazzino Italian Art presenta una giornata di studi sul lavoro di Jannis Kounellis nella figura di professore presso Kunstakademie di Dusseldorf. L’evento è organizzato in occasione della prossima mostra: Jannis Kounellis in Six Acts presso il Walter Art Center di Minneapolis (16 ottobre -26 febbraio 2023)».