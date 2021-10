Bertozzi & Casoni alla Galleria Claudio Poleschi, a San Marino

A San Marino, negli spazi della galleria Claudio Poleschi Arte Contemporanea inaugura oggi la personale di Bertozzi & Casoni “Evergreen”.

Le parole di Bertozzi & Casoni

La mostra “Evergreen” può essere letta come un’antologica dedicata alla vostra produzione degli ultimi due decenni. Quali sono gli aspetti principali che hanno caratterizzato la vostra ricerca negli ultimi due decenni?

«Sì. In questi ultimi due decenni il nostro interesse si è focalizzato nella ricerca di un rinnovamento, ma sempre nel solco della tradizione dell’arte».

Come è cambiata la considerazione della ceramica nell’arte contemporanea da quando avete iniziato ad oggi?

«Nel 1980 un giovane artista che per ragioni geografiche e di formazione iniziasse un suo percorso nel mondo dell’arte con la ceramica si trovava di fronte a forti preconcetti e muri culturali. Oggi tutto questo è cambiato, il mondo è globalizzato e digitale, le informazioni sono più veloci e libere. Mi piace pensare però che se la ceramica oggi viene considerata al pari delle altre tecniche espressive e mostrata in importanti esposizioni in tutto il pianeta sia stato anche un po’ per merito nostro».

Con quali criteri avete selezionato le opere esposte all’interno della vostra vasta produzione?

«Il filo rosso che ha portato alla scelta delle opere ma non di tutte è stato lo stesso titolo della mostra, “Evergreen”, titolo anche di una nostra opera in maiolica dipinta dei primi anni ’90 esposta anch’essa. In questa parola abbiamo ricollegato gli omaggi che abbiamo realizzato “Per” i maestri della storia dell’arte come Morandi, Van Gogh, Gauguin, Warhol, considerati come sempreverdi dell’arte. Maestri dai quali abbiamo tratto le motivazioni del fare».

Potete indicarci un paio di opere particolarmente significative nel percorso espositivo?

«Evergreen e Composizione n. 14».

Quali altri progetti espositivi avete in programma per i prossimi mesi?

«Stiamo lavorando a due progetti che ci piacerebbe sviluppare, il primo legato all’idea della “sorpresa e del sorprendente” e il secondo sulle “maschere contemporanee”».