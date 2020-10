Da domani a Roma la mostra dedicata alla collezione di Bianca Attolico, la collezionista romana scomparsa lo scorso gennaio. La mostra è curata da Ludovico Pratesi, che la conosceva dal 1988.

Ludovico Pratesi ci ha raccontato la mostra di cui è curatore

Che collezionista era Bianca Attolico?

«Coraggiosa, anticonformista, appassionata. Amava l’arte come sistema di vita, che non si esauriva nell’acquisto dell’opera. Per Bianca l’opera era lo strumento per arrivare al pensiero dell’artista, che voleva comprendere e, nel caso, mettere in discussione. La sua casa ai Parioli era un luogo dove condividere con gli amici le questioni relative al mondo dell’arte, intorno a pranzi e cene che si trasformavano spesso in vivaci discussioni tra artisti, curatori, galleristi e altri collezionisti. Qualche tempo fa l’ho battezzata “La Leonessa dell’arte” , pronta a ghermire i giovani artisti più interessanti e portarli nella sua tana , per metterli alla prova».

Come hai selezionato le opere e come le hai organizzate?

«La mostra al Casino dei Principi di Villa Torlonia comincia con le opere del primo Novecento per una forma di rispetto al luogo, che è la sede dell’Archivio della Scuola Romana. L’andamento è cronologico : ogni sala corrisponde ad un periodo storico, dai primi anni del Ventesimo Secolo fino al contemporaneo. La disposizione è libera, e ricostruisce lo spirito della casa di Bianca, dove le opere erano accostate sulle pareti in maniera solo apparentemente casuale. Purtroppo le ridotte dimensioni dello spazio ci hanno costretto a scelte radicali, che hanno portato ad una selezione di una cinquantina di opere particolarmente rappresentative».

Con la scomparsa di Bianca Attolico si è scritto che se n’è andato l’ultimo pezzo di una Roma colta e raffinata. Vedi degli eredi spirituali?

«Per adesso no, ma Roma riserva spesso sorprese inaspettate. Forse gli eredi di Bianca ci sono, ma devono ancora venire allo scoperto».

Ritieni che Bianca Attolico abbia tracciato un “modello” collezionistico?

«La collezione Attolico fa parte di una tipologia “transgenerazionale”. Iniziata dal padre Tommaso Lucherini, è stata proseguita dalla figlia con un approccio consapevole ma anticonvenzionale, forse meno ingessato e conformista rispetto a quello di molti collezionisti di oggi. La mostra non è una rilettura critica della collezione bensì un omaggio allo spirito di Bianca, e spero che questa intenzione si evinca dall’esposizione».

Potresti indicare un paio di opere presenti nel percorso espositivo particolarmente significative per rappresentare l’approccio di Bianca Attolico al collezionismo?

«Ne sceglierei due. La prima è Senza Titolo di Jannis Kounellis del 1967, uno degli ultimi quadri dipinti dall’artista prima di passare alle installazioni. Il secondo è Plastica Rosa (1965) di Mario Schifano, uno dei paesaggi più intensi mai dipinti dall’artista. Opere significative ma non banali, scelte da un occhio attento e raffinato, e soprattutto libero».