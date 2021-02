OGR: Jessica Stockholder mixa le collezioni di “la Caixa” e Fondazione CRT

Alle OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino inaugura oggi, 11 febbraio, la mostra curata da Jessica Stockholder “Cut a rug a round square” che per la prima volta mixa le collezioni di Fondazione “la Caixa” di Barcellona e Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT di Torino.

Intervista a Samuele Piazza, Resident curato alle OGR

Il progetto espositivo “Cut a rug a round square” unisce negli spazi delle OGR opere della Fondazione “la Caixa” di Barcellona e della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT di Torino. Come è nata la collaborazione tra le due fondazioni? Da che cosa sono accomunate le loro collezioni?

«Le due fondazioni sono profondamente accumunate dalle loro missioni e dai loro campi di azione, dall’attenzione ai temi del sociale e della formazione, della ricerca e della cultura attraverso i loro programmi legati al territorio o di collaborazione internazionale.

Entrambe le fondazioni hanno una ricca collezione, accumulata negli anni con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’arte contemporanea per il grande pubblico. Molti artisti sono presenti in entrambe le collezioni: da Francesco Clemente a Olafur Eliasson, da Mario Merz a Mona Hatoum.

La conversazione tra le istituzioni è nata quindi a partire da un orizzonte comune e pensando alla mostra in OGR come un nuovo capitolo della ricerca iniziata da La Caixa, sul ruolo della pittura nel discorso contemporaneo con la mostra “La Pintura. Un Reto Permanente”».

Il progetto espositivo è affidato a Jessica Stockholder. Quali aspetti della sua ricerca, in particolare, vi hanno spinto a affidare la lettura parallela e intrecciata delle due collezioni all suo sguardo?

«Pensando agli spazi di OGR una mostra di pittura sembrava al tempo stesso una sfida esaltante e complicata, anche solo perchè non ci sono pareti a cui appoggiarsi, ma anche perchè, sino ad ora la programmazione OGR non si era focalizzata su questo medium.

Abbiamo quindi pensato ad un’artista che avesse una ricerca che partisse dalla pittura ma che avesse una visione del tutto particolare sull’argomento. Jessica si è formata come pittrice ma ben presto le sue opere sono andate contro una definizione limitante di cosa fosse pittura, sfondando anche letteralmente i limiti del quadro, fino ad arrivare ad installazioni e sculture che mantengono una attenzione alle forme e ai colori quasi pittoriche ma che si estendono in installazioni ambientali.

La sua attenzione alle qualità formali degli oggetti ci ha fatto pensare che una rilettura delle collezioni tramite il suo sguardo avrebbe fatto emergere aspetti inediti di opere anche molto note».

Come descriverebbe il percorso espositivo delineato da Jessica Stockholder alle OGR? Quali aspetti ritiene particolarmente interessanti e originali?

«Il percorso espositivo concepito da Jessica porta nello spazio alcuni elementi che hanno caratterizzato le scelte delle opere dalle collezioni, ovvero un interesse sull’intersezione tra quadrati e cerchi, intesi in senso letterale ma anche come immagini astratte che possono essere lette come simboli di una costante interrelazione tra un ordine geometrico e razionale e tutto quello che contro questa griglia si infrange, o che è in esubero rispetto all’ordine stabilito.

Ciò che considererei un aspetto interessante è che l’intera architettura di mostra funziona come una installazione dell’artista. Sia la scelta delle opere che il percorso espositivo creano una grande scultura che credo possa essere una interessante chiave di lettura per il lavoro dell’artista stessa».

Che opere vedremo nel percorso espositivo? Potete indicarci alcune opere provenienti da ciascuna collezione o opere di artisti presenti in esse?

«Tra le opere provenienti da La Caixa avremo alcune monumentali pitture di Francesco Clemente e Robert Mangold, oltre una scultura di Richard Tuttle. Tra le opere di Fondazione CRT, in comodato ai musei torinesi, dalla GAM – Galleria Civica d’arte Moderna segnalo una fotografia che documenta una performance di Vito Acconci e una scultura di Monica Bonvicini. Tra gli highlight dei lavori provenienti da Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea c’è sicuramente una scultura di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen, e un lavoro di Mona Hatoum».

Quali saranno i prossimi progetti espostivi alle OGR?

«Stiamo continuando a lavorare ad una serie di produzioni di nuovi lavori online, all’interno di una rubrica digitale chiamata OGR Art Corner che vedono nelle prossime settimane l’uscita sui canali social dell’istituzione di lavori inediti di Teresa Cos, Jacopo Jenna e Giulio Scalisi.

La prossima mostra in presenza invece sarà una nuova collettiva, dal titolo “Vogliamo Tutto”, e che a partire dall’omonimo testo di Balestrini andrà ad indagare l’evoluzione del mondo del lavoro a 50 anni dalla pubblicazione del testo, tramite lo sguardo di artisti italiani ed internazionali».