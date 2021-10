Phil Borges con ‘Ritratti dal mondo’ alla galleria Paci contemporary, Brescia

Negli spazi di Paci contemporary inaugura oggi, 22 ottobre, “Ritratti dal mondo”, la prima personale in galleria di del fotografo americano Phil Borges (1942), che per l’occasione sarà a Brescia dove alle 11.30 terrà una lectio magistralis all’accademia LABA, in via Don Vender 66, e questa sera in galleria, via Borgo Pietro Wuhrer 53, sarà disponibile per il book signing del nuovo volume antologico edito da Silvana Editoriale.

Nel percorso espositivo, visitabile fino al 28 febbraio 2022, oltre 50 scatti del «reporter di fama mondiale, nonché uno dei più grandi fotografi contemporanei, che da oltre venticinque anni documenta con passione la vita e i costumi delle popolazioni indigene di tutto il mondo, utilizzando il veicolo del “ritratto ambientale“», ha ricordato la galleria.

I lavori sono esposti in concomitanza con la «presentazione del nuovo volume antologico dedicato al fotografo, pubblicato da Silvana Editoriale, con testi critici dello stesso artista e un’introduzione del Dalai Lama, personale amico di Phil Borges.

Attraverso i suoi libri e le mostre, Phil tenta di creare un rapporto tra il pubblico e i suoi soggetti fotografici: “voglio che lo spettatore veda queste persone come individui, che conosca i loro nomi e un po’ della loro storia, non che li veda solamente come degli estranei che abitano terre lontane“. Nel suo libro “Tibetan Portrait: The Power of Compassion” rappresenta gli individui appartenenti ad una cultura profondamente spirituale che sono stati emarginati e sfollati dalla loro patria», ha spiegato la galleria.

Le parole di Giampaolo Paci, gallerista

Come è nata la personale di Phil Borges alla galleria Paci Contemporary e come si colloca tra le proposte della galleria?

«La mostra nasce dalla necessità di realizzare una mostra antologica che raccolga le opere iconiche della carriera di Borges. La personale è accompagnata dal volume curato dallo stesso artista, con un’introduzione speciale per l’occasione del Dalai Lama».

Come è articolato il percorso espositivo e quali nuclei di lavori saranno presenti in mostra?

«La mostra ripercorrerà tutte le sue raccolte più famose: ci sono l cicli dei suoi famosi portrait in bianco e nero pluripubblicati che riassumono i suoi viaggi in tutto il mondo alla ricerca delle piccole popolazioni collocate nei villaggi più “nascosti” nel mondo. C’è, ad esempio, la serie di Tibet: culture on the edge, il grande lavoro realizzato dal fotografo tra il 2007 e 2011, per il quale gli fu chiesto dal Dalai Lama di esprimere la spiritualità di questo popolo e di questi luoghi magici. Ci sono, inoltre, le serie “Tibetan Portrait: The Power of Compassion”, “Women Empowered”, “Spirit of Place” e “Enduring Spirit” in un imperdibile viaggio intorno al mondo».

Potete indicarci un paio di lavori particolarmente significativi per questo percorso espositivo?

«Sicuramente la fotografia della coppia di sorelline musulmane Ahida & Sonam che da sempre vivono in questa regione del Tibet dove convivono da tante generazioni persone di religione musulmana e tibetana. Poi lo scatto Pemba – Yama, che è stato anche la cover di del famoso volume Tibetan portrait. E Lake Lhatso, opera icona del ciclo Tibet culture of the edge, che rappresenta il lago sacro dove da generazioni i giovani monaci tibetani vanno per effettuare periodi di meditazione».

Quali saranno i prossimi progetti, espositivi e non, della galleria?

A novembre saremo presenti a Paris Photo con un solo show dedicato a Sandy Skoglund

e a dicembre saremo ad Art Basel Miami Beach con un solo show di Miguel Rio Branco».