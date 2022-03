‘Ritorno alla razionalità’: Esther Stocker alla galleria 10 A. M. Art, Milano

A Milano oggi, 24 marzo, dalle 17 alle 20, alla galleria 10 A. M. Art inaugura “Ritorno alla razionalità”, la prima personale di Esther Stocker a Milano.

In questa mostra «l’artista evidenzia ancora una volta la sua attrazione per i paradossi formali, gli “errori” e le deviazioni nell’equilibrio ottico. Sebbene in passato la sua ricerca volesse spesso difendere o sottolineare i concetti di anarchia, irrazionalità o libertà nei sistemi fissi o troppo rigidi, l’attualità l’ha portata a interrogarsi sulla necessità di ritornare a una certa forma di razionalità», si legge nel testo di Angel Moya Garcia che accompagna la mostra. «Un progetto che si articola come un sistema di aperture, di forme che vogliono affermare una certa cadenza assestata, normalizzata, inattaccabile e oggettiva che viene sovvertita dall’intrusione di distorsioni minime. Un sistema teoricamente perfetto, ma invaso da imperfezioni, di modifiche delle aspettative, in cui la logica, l’intuizione, il rigore e la fantasia, inerenti al metodo matematico, diventano categorie indissolubili. L’insieme costituito da moduli eternamente ripetitivi crea una scansione visiva apparentemente ordinata, alla quale l’artista aggiunge anomalie, eccezioni che attirano l’attenzione per generare un ritmo che ci ricorda come la percezione soggettiva di un sistema più ampio possa definirsi, tuttavia, solo attraverso una reciprocità e un consenso condiviso di intenti, visioni e obiettivi».

Ne abbiamo parlato con i direttori della galleria, Christian Arkivos e Bianca Maria Menichini, e con l’artista.

Come è nata la personale di Esther Stocker “Ritorno alla razionalità”?

«Tutto nasce dall’incontro avvenuto con l’artista nel 2020 alla fiera Viennacontemporary, abbiamo trovato subito tra di noi una forte sinergia di pensiero e di idee comuni verso l’arte. Dal dialogo è nata l’idea di una collaborazione e la possibilità di organizzare la sua prima mostra personale nella città di Milano confrontandoci anche con le due gallerie che rappresentano già da anni Esther (la Galleria Alberta Pane di Parigi e Venezia e la Galleria Krobath di Vienna)».

Come si colloca questa mostra nella ricerca della galleria 10 A.M. Art?

«L’analisi di 10 A.M. ART si concentra sul lavoro degli artisti la cui ricerca si basa sulla sollecitazione della potenzialità della percezione.

La mostra di Esther Stocker si colloca negli Special Projects dove viene proposta una selezione di artisti scelti per presentare un progetto inedito, pensato appositamente per gli spazi della galleria.

L’artista, per questo, ha ideato un ambiente immersivo studiato per il piano principale del nostro spazio espositivo; per la prima volta Esther realizza per una galleria d’arte un’installazione ambientale di tale portata, prima di noi ambienti così grandi sono stati realizzati esclusivamente nei Musei Internazionali».

Quali aspetti della ricerca dell’artista si possono cogliere, in particolare, in questa mostra?

«L’idea per questa mostra è basata sulla libertà che scaturisce dalla nostra percezione quando ci immergiamo in un ambiente di questo tipo. L’abilità di completare delle forme con la nostra mente fa riferimento alle leggi della Gestalt, ma, nello stesso tempo, anche all’idea generale che noi ci possiamo identificare con elementi strutturali. Quando si entra in un ambiente immersivo tutto cambia a seconda della posizione che si assume nello spazio, il sistema di composizione è basato su una griglia ortogonale in cui sono collocate tutte le componenti, è una griglia frammentata che possiamo completare solo nella nostra mente, è un dialogo tra forme individuali e forme unite che rimanda a un’idea di individualità e collettività.

Alla base di questo ambiente immersivo c’è una struttura completa che appare però frammentaria, sta al libero arbitrio del fruitore scegliere se leggerla nella sua interezza o se estrapolarne dei frammenti secondo la propria razionalità, invitandolo per questo ad utilizzare lo stesso principio nell’analisi della contemporaneità».

Come sarà articolato il percorso espositivo?

«Nella sala principale l’installazione ambientale, al piano inferiore della galleria una selezione di opere che indagano, con l’impiego delle griglie, la razionalità e la libertà declinandole in uno studio pittorico e scultoreo attraverso la traduzione di questi temi sulla superficie».

Quali saranno i prossimi appuntamenti con la galleria?

«La programmazione attuale ci vede coinvolti nella partecipazione a miart, Viennacontemporary, Artissima e Art Cologne per quanto riguarda le fiere, invece, la prossima mostra in galleria sarà dedicata a una collettiva di artisti contemporanei (Ludovico Bomben, Francesco Del Conte, Federico Lissoni, Luca Lupi) dal titolo “When space becomes a place for action and thought” curata da Angela Madesani».