A Torino si cambia aria: nasce la galleria Peola-Sismondi

Proprio un anno fa, in questi giorni, vi avevamo raccontato dei trent’anni della Galleria Alberto Peola, a Torino dal 1989. Una galleria di ricerca che, da sempre, affianca giovani artisti emergenti e nomi più affermati: da Botto&Bruno a Fatma Bucak, passando per Martin Creed e Paola De Pietri, Eva Frapiccini e Gioberto Noro, Cosimo Veneziano e Candida Höfer, Emily Jacir e Perino & Vele. E, in queste ore, è arrivata una novità: la galleria Peola si trasforma in Peola Sismondi con l’arrivo di Francesca Sismondi, classe 1983, già da tempo collaboratrice della storica galleria torinese.

Come mai questo nuovo corso? È un adattamento, ci dice Alberto Peola, dovuto a un periodo storico decisamente poco felice. «Il desiderio di cambiamento è maturato durante il periodo di chiusura della galleria per il COVID, nella consapevolezza che vadano cercate soluzioni nuove e strategie diverse per affrontare il periodo che ancora si prospetta lungo e difficile».

Ma, in un certo modo, è come se Galleria Peola continuasse con l’esperienza di oltre 30 anni di attività e, allo stesso tempo, ricominciasse da zero, anche a livello di statuto, che verrà ufficializzato a settembre. «Ho sentito il bisogno di nuove energie adeguate al momento anche dal punto di vista generazionale, quindi Francesca Simondi che gia collaborava con la galleria mi è sembrata la persona adatta per le capacità che ha dimostrato in questi anni. Insieme continueremo la ricerca sui giovani artisti che da sempre caratterizza la linea della galleria e Francesca potrà a cogliere con il suo sguardo le novità artistiche che si presenteranno», ci ha confidato Peola. Aprendo una nuova stagione!