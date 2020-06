Addio a Joel Schumacher, il regista di ‘Batman’ e ‘Un giorno di ordinaria follia’

Joel Schumacher, è statao regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Nato a New York nel 1939 aveva iniziato a lavorare prima nella televisione e poi nel cinema come costumista, diventando successivamente sceneggiatore fino a dirigere il suo primo film The Incredible Shrinking Woman nel 1981.

Tutti lo ricordano per i due film che hanno visto Batman come protagonista: Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997). Con la sua regia ha firmato anche Ragazzi Perduti, St Elmo’s Fire, Un Giorno di Ordinaria Follia, Il cliente, Il fantasma dell’Opera, Il momento di uccidere, 8mm – Delitto a luci rosse, In linea con l’assassino, il più recente, Trespass (2011). Nel 2013 Schumacher aveva diretto alcuni episodi della serie Netflix House of Cards.