I podcast che ti portano a casa arte e cultura, da ascoltare ora

Nuovo formato di trasmissione di conoscenze, il podcast è l’ultima tendenza del mondo della cultura. Alla portata di tutti, i podcast permettono di scoprire l’arte diversamente e di darle una nuova dimensione, più intima e familiare. Tra conversazioni, dialoghi, riflessioni e narrazioni personalizzate, queste registrazioni seriali, di varia durata, offrono un nuovo modo di imparare attraverso le parole e il loro potere suggestivo. Quello che rende il podcast intrigante e probabilmente ne decreta il successo è la sua natura paradossale: parlare dell’arte senza mostrarla, letteralmente. Una selezione dei migliori podcast sull’arte e la cultura da ascoltare e riascoltare da casa, davanti a un caffè o sistemando la libreria. Chiusi in casa sì, ma attivi e curiosi.

Talk Art (in inglese)

L’attore Russell Tovey e il gallerista Robert Diament presentano Talk Art, un podcast dedicato all’arte. Questo duo pieno di energia, autoproclamatosi nerd dell’arte, invita a scoprire il mondo dell’arte attraverso interviste esclusive con grandi artisti, curatori e galleristi. Iniziato nell’ottobre 2018, Talk Art ha inaugurato la quinta stagione poche settimane fa, in quarantena. Chiamati “QuarARTine special episode”, questi ultimi episodi cercano di rendere il buon umore contagioso!

Tra gli ospiti di questa serie di conversazioni: Tracey Emin, Kaws, Sir Elton John, Grayson Perry, Vik Muniz, Hans-Ulrich Obrist.

Art for your ear (in inglese)

Autore del blog d’arte contemporanea The Jealous Curator, Danielle Krysa ha lanciato nel 2015 un podcast frizzante e originale che mette l’accento sugli artisti. Pensato come una conversazione tra amici intorno a una tazza di caffè, il podcast Art for Your Ear, rivela le storie non dette degli artisti prima di essere riportate nei libri di storia dell’arte.

Il contenuto originale è sicuramente il motivo che spinge a scoprire questo podcast, ma è la sincerità nella voce di Danielle e l’impressione di passare un momento con un’amica, che ne crea la dipendenza.

Morgana

Come il titolo suggerisce, Morgana – storie di ragazze che tua madre non avrebbe approvato, questo podcast scritto da Chiara Tagliaferri è dedicato ai personaggi femminili fuori dagli schemi «un po’ fate e molto streghe». Presentati dalla voce narrante di Michela Murgia, ogni episodio è una storia intrigante dedicata ad una figura femminile ed al suo percorso unico. Tra le protagoniste di questa serie: Margaret Atwood, Marina Abramovic, Zaha Hadid, Moira Orfei e le donne di Games of Thrones.

Te la do io l’arte

Prodotto dalla Rai, il programma radiofonico presentato da Nicolas Ballario ci porta alla scoperta del mondo dell’arte contemporanea. Questa serie controcorrente, cui non manca mai ironia e humour, racconta l’arte a parole, in dialogo con i protagonisti del settore. Irriverente e curioso, Ballario prova a far scoprire al pubblico il linguaggio incomprensibile dell’arte contemporanea. Tra gli ospiti di Te la do io l’arte: Achille Bonito Oliva, Vittorio Sgarbi, Lorenzo Balbi, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

Art Curious (in inglese)

Presentati dalla voce di Jennifer Denisal, gli episodi di Art Curious ripensano la storia dell’arte e la raccontano in modo inedito. Questo podcast racconta le storie affascinanti dell’arte: tutto quello che c’è da sapere sul mondo dell’arte e i suoi retroscena. Un esempio: Van Gogh si è veramente suicidato?